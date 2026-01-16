Nejvíc Čechů na grandslamu za 18 let. Opory doplňují naděje, zazáří někdo?

Než se ale dostaneme k jednotlivým jménům, zastavme se u nezvykle velké party Čechů, kteří se letos na Australian Open představí. Pět mužů a jedenáct žen, z toho dvě úspěšné kvalifikantky, znamenají nejvyšší počet nadějí od US Open 2005, kde bylo tuzemských zástupců 18.
„Je to krásný pohled, protože když jsem před necelými šesti lety nastupoval, tak nebyl v hlavní soutěži ani jeden muž,“ připomíná státní trenér Jan Stočes. „A hlavně je vidět, že to není náhoda, ale naopak systematická práce, Navíc mezi účastníky panuje velké věkové rozpětí, máme tam hráčky kolem třiceti let i mladé naděje.“
Krejčíková zahájí Australian Open proti nasazené Rusce, Macháč vyzve Dimitrova
Šestnáct Čechů se sešlo rovněž na Australian Open 2006, Roland Garros ve stejném roce a Wimbledonu a US Open 2008. A tak před nedělním startem prvního grandslamu roku panují minimálně kvantitativní předpoklady, že by se našincům mohlo zadařit.
Nejnižší číslo má u svého jména světová třináctka Linda Nosková. S Darjou Semenistou by si měla bez potíží poradit, stejně tak Jelena Ostapenková vypadá pro případné třetí kolo přijatelně. V osmifinále by jedenadvacetiletá Češka mohla vyzvat světovou čtyřku Amandu Anisimovovou.
Nasazená šestnáctka mužské dvouhry Jakub Menšík má před Australian Open napilno. V pátek v noci SEČ zvládl na generálce v Aucklandu odložené čtvrtfinále i semifinále a v sobotu si zahraje o titul, v Melbourne začne proti zkušenému Pablu Carreňovi.
Ve třetím kole může narazit na Nizozemce Tallona Griekspoora či rozjetého Poláka Huberta Hurkacze. A v osmifinále mu hrozí jeho idol Novak Djokovič.
Prvním soupeřem 17. nasazeného Jiřího Lehečky bude kvalifikant Arthur Gea, potom může vyzvat veterána Stana Wawrinku. Ve třetím kole se mu rýsuje střet se světovou devítkou Taylorem Fritzem. Před turnajem léčil zraněný kotník, kvůli kterému skrečoval při obhajobě titulu v Brisbane, zápasovou praxi tedy příliš nenabral.
Karolína Muchová – 19. nasazená – se podle přípravných turnajů jeví jako největší česká aspirantka na průlom. V Brisbane přes dvě soupeřky z top 10 prošla do semifinále, Melbourne jí navíc sedí.
Muchová v Brisbane skončila v semifinále. Sabalenkové ani jednou nevzala podání
Na úvod se utká s Jaqueline Cristianovou, ve třetí rundě jí papírově vychází Emma Navarrová, jež je v žebříčku o čtyři místa výš. V osmifinále může vyzvat Coco Gauffovou.
Markéta Vondroušová, která plní roli 32. nasazené, ve středu nenastoupila ke druhému kolu v Adelaide, trápila ji bolest ramene. S Hailey Baptisteovou by si měla poradit, po ní by si mohla zahrát s Jessikou Bouzasovou. A pokud se dostane dál, nejspíš na ni bude číhat světová trojka Gauffová.
Tomáš Macháč se mezi nasazené těsně nevešel a vyfasoval náročný los – Bulhara Grigora Dimitrova. Po něm může vyzvat Stefanose Tsitsipase, žebříčkové číslo 33. A také on, stejně jako Menšík, se na generálce dostal do finále, daří se mu v Adelaide.
Další Češi už budou útočit z nižších pozic žebříčku.
Pokud vyřadí Renatu Zarazúovou, může Marie Bouzková zkusit zaskočit Igu Šwiatekovou. V podobné situaci je Kateřina Siniaková. Na úvod ji čeká outsiderka Panna Udvardyová, potom nejspíš Anisimovová. A s Taylor Townsendovou bude obhajovat titul ve čtyřhře.
Barbora Krejčíková po povedeném United Cupu řešila při generálce v Hobartu potíže s levým kolenem, které ji trápilo už loni na podzim. Dostala těžkou sokyni hned do prvního kola, má nasazenou třiadvacítku Dianu Šnajderovou.
Osmnáctiletá Tereza Valentová se poprvé vyhnula grandslamové kvalifikaci, coby světová šedesátka zkusí zaskočit domácí turnajovou třicítku Mayu Jointovou.
Zázračný obrat Valentové z 0:5 na 7:5. Krejčíkovou ošetřovali v slzách
Rovněž Dalibor Svrčina se na grandslamu premiérově dostal rovnou do hlavní soutěže, změří síly s nebezpečným Jaumem Munarem. Sára Bejlek narazí na Ashlyn Kruegerovou a v případě výhry se může potkat s obhájkyní titulu Madison Keysovou. Vít Kopřiva proti 84. tenistovi světa Janu-Lennardu Struffovi favoritem nebude.
Devatenáctiletá Nikola Bartůňková hlavní fázi grandslamu okusí poprvé, vyzve Darju Kasatkinovou. Další kvalifikantka Linda Fruhvirtová změří síly s Lulu Sunovou.
A Karolíně Plíškové, které návrat na elitní okruh po roce a půl zatím odložilo zraněné lýtko, přiřkl los vítězku US Open 2017 Sloane Stephensovou.
Loni bylo nejlepším českým výsledkem na grandslamech čtvrtfinále, což hned v Melbourne bude chtít překonat velmi početná výprava. Ale 16 zástupců absolutním rekordem ani zdaleka není, například Američanů je ve dvouhrách hned 38.