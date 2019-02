ZÁPISNÍK: Tenisté u zpovědi. Báječní Češi, galashow dvojčat

A pak jsou tu skuteční profesionálové, kteří v Melbourne, Paříži, Londýně i New Yorku do hodiny po utkání – třeba i po trpké porážce – napochodují před žurnalisty.

Jsou ukáznění. Hledí tázajícímu zpříma do očí. Zpravidla se neuráží a neodsekávají. Jiří Veselý na Australian Open zahájil hodnocení brutální sebekritikou: „Hra špatná. Výkon opravdu mizerný. Začátek úplně hrozný.“

Ani Karolína Muchová se po vyřazení od nasazené sedmičky Karolíny Plíškové nešetřila: „Udělala jsem moc chyb. Pořád je dost věcí ke zlepšení. Musím přidat.“

Kristýna Plíšková do sebe tepala i po vítězství: „Fakt bídně jsem servírovala. Ani nevím, kde jsem vzala těch třináct es.“ Prosím? Třináct es za utkání? Co by za ně 99 procent dam na okruhu dalo?

Právě sestry Plíškovy jsou v odpovědích nejupřímnější. Ve vyjadřování vtipné, přirozené a často ostře sebeironické, byť třeba lehce nekorektní, až nespisovné. „Kdybych se nekousla v zápase na grandslamu, byla bych teda velká kráva,“ pronesla Karolína tento týden v Melbourne s úsměvem.

Víckrát už některá z organizátorek ukončovala rozhovor, aby ji z hloučku osvobodila, když ona pronesla: „V pohodě... Ať se ptají.“

Není divu, že právě ji nedávno Američanka Courtney Nguyenová z webové stránky WTA Tour označila za svou nejoblíbenější partnerku na interview: „Přímá, zajímavá, žádný balast.“

Snad nikdy nezklame otevřená šprýmařka Barbora Strýcová. Milá a vstřícná bývá i v těžkých chvílích Petra Kvitová. I Tomáš Berdych, jehož dřív některé dotazy dráždily, nyní po půlroce mimo branži odpovídá ochotně a obsáhle. A to už v Melbourne schází král hlášek Radek Štěpánek. S ním by česká tenisová reprezentace v mediálním světě neměla konkurenci.