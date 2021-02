Česká jedenáctka pro Melbourne. Jaké šance mají Plíšková, Kvitová a spol.

Tolik rychlé zprávy ohledně některých ústředních postav blížícího se Australian Open; navzdory krátké covidové panice by mělo začít bez omezení v pondělí, všechny tenistky a tenisté mají negativní testy.

Zapíše se do dějin ročníku 2021 i někdo z české jedenáctky?

Karolína Plíšková (6.): ze čtyř startů v roce 2021 má zatím bilanci 2-2. Což ji drásat nemusí – od chvíle, kdy se domluvila s novým koučem Saschjou Bajinem, vyhlásila jako ústřední prioritu úspěch na grandslamech, tohle bude první test. A minimálně od 3. kola náročný, může narazit na Muchovou, posléze v osmifinále na Bencicovou (11.) a pak na domácí star Bartyovou.

Petra Kvitová (9.): předloni hrála v Melbourne Parku finále, ale patří do oné „žraločí smečky“ ze spodní poloviny pavouka. Nenasazená Minnenová na úvod je dobrý los, pak bude od 3. kola rychle přituhovat. Možná v pořadí Vondroušová, Andreescuová, Ósakaová. S tou bojovala ve finále 2019, nyní si to mohou zopakovat už ve čtvrtfinále.

Petra Kvitová

Markéta Vondroušová (19.):na Yarra Valley Classic vypadla v semifinále po jasné porážce s Muguruzaovou, zvládla bolesti třísel i nervozitu při testování, neboť patřila do skupiny těch, kdož museli do obnovené karantény. Nenastane-li senzace v úvodních dvou rundách, vyzve ve třetí v souboji levaček Kvitovou.



Dvouhra mužů Pavouk turnaje

Karolína Muchová (25.): další z českých nadějí čelí nepříjemné vlně protivenství. Po nákaze koronavirem musel zůstat v Česku její kouč David Kotyza, z přípravného turnaje Gippsland Trophy se odhlásila kvůli zranění – a navíc má v 1. kole zákeřný los, někdejší šampionku Ostapenkovou. A v tom třetím se rýsuje zmíněná bitva s Plíškovou...

Barbora Strýcová: její oblíbená Austrálie ji přivítala tvrdou verzí karantény, po návratu na kurty prohrála svůj jediný zápasový test proti deblové specialistce Mattekové-Sandsové. A těžké to bude i dál – v 1. kole ve střetu veteránek Kuzněcovová, pak nejspíš Bencicová.

Barbora Strýcová

Marie Bouzková: má nejtěžší soupeřku ze všech Češek, hned na úvod turnajovou pětku Svitolinovou. Ale ona se velkých jmen nebojí, duel s Bartyovou natáhla do tří setů a i přes prohru si pro ČRo chválila: „Hrát s nejlepší hráčkou na světě je přesně to, co potřebuju.“



Dvouhra žen Pavouk turnaje

Kateřina Siniaková: hvězdička závěru roku 2018 ne a ne navázat na tehdejší lauf. Start nové sezony jí zkomplikoval vánoční pozitivní test na covid, už je v pořádku. Pro start Australian Open dostala Francouzku Ferrovou, těsně nenasazenou.

Barbora Krejčíková: deblová kolegyně Siniakové se od loňské pařížské jízdy do osmifinále ne a ne zastavit. Předtím ji svazovala role na hraně stovky, nyní míří do Top 60, na Grandplass Trophy vypadla ve čtvrtfinále po tuhém boji s Bradyovou. Grandslam začne proti Čeng Saj-saj z Číny, 44. ženě světa.

Barbora Krejčíková

Kristýna Plíšková: spolu s dvojčetem Karolínou přečkaly dočasné obavy v hotelu Grand Hyatt. Na Australian Open došla zatím nejdále do 3. kola, na úvod ji čeká nenasazená Britka Heather Watsonová.



Jiří Veselý: po tradičně mnohem pestřejším představení dam ke dvojici mužů – národní jedničku zbrzdily bolesti v levé ruce, proto odstoupila z přípravy. Možná překvapivá statistika: na Australian Open zatím vyhrál v hlavní soutěži jediný duel, v roce 2018 proti krajanu Šafránkovi. Zlepšit to zkusí na úvod proti kvalifikantovi Coppejansovi, pak se rýsuje těžký sok Carreňo Busta.

Tomáš Macháč: do velkého světa grandslamů vstoupil tento dvacetiletý talent loni v Paříži, australskou premiéru mu zkomplikovala tvrdá dvoutýdenní karanténa v hotelovém pokoji. Snad jako náplast ale dostal do 1. kola jiného kvalifikanta, Vilellu Martíneze ze Španělska.