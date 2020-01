Odcházení šampionek. Šarapovová a Wozniacká, co je nyní spojuje?

Caroline Wozniacká i Maria Šarapovová se v minulosti staly světovou tenisovou jedničkou, tuze přísně je vedli rázní otcové.



Dánka s polskými předky získala jednu grandslamovou trofej, v Americe sídlící Ruska jich vlastní dokonce pět. A je možné, že se letos obě loučí s Australian Open.

Wozniacká v devětadvaceti zamává dobrovolně, poněvadž v prosinci oznámila, že po startu v Melbourne ukončí kariéru. „Odejdu bez jakékoliv lítosti. Dala jsem tenisu vše, co jsem mohla,“ prohlásila pevně a vyrovnaně.

AUSTRALIAN OPEN vše o turnaji v Melbourne

O tři roky starší Šarapovová by se sem v lednu 2021 ráda vrátila, jenže po vyřazení v prvním kole se na žebříčku zřítí kamsi k číslu 330 a její kdysi načančaná kariéra dospěla do totálního úpadku. „Nemám křišťálovou kouli, netuším, co se mnou bude za dvanáct měsíců,“ řekla sklesle po trpké porážce s Chorvatkou Vekičovou.

Mezi Wozniackou a Šarapovovou planula rivalita. Té první navrhovala její pracovní šatečky s logem Adidasu slavná Stella McCartneyová. Druhou zvláštními modely vybavovala značka Nike. Několikrát se do sebe navzájem navezly před novináři. Při zápasech po sobě vrhaly nabroušené pohledy.

V bitvách houževnaté běžkyně pocházející z Odense a dravé útočnice narozené v sibiřské Ňagani častěji vítězila Šarapovová (7–4). V současnosti však šťastněji a smířeněji s osudem působí Wozniacká.

Ve středu postoupila už do třetího kola. Talentovanou Ukrajinku Jastremskou přetlačila 7:5, 7:5 a na tiskovce si do ní rýpla: „Požádala o ošetření, jen aby mě vyvedla z rytmu. Tenhle trik předvedla už dřív, takže jsem ho čekala.“

V Melbourne jí fandí rodiče i manžel David Lee, bývalý hráč NBA.

Právě na Australian Open vydřela svou jedinou velkou trofej. I proto nyní cítí podporu velké části publika, za níž po proměněném mečbolu dojatě děkovala.

Načež v aréně zazněla část skladby Sweet Caroline od Neila Diamonda, kterou jí tu hráli předloni po finálovém triumfu nad Rumunkou Halepovou. „Ta písnička pro mě vždycky bude výjimečná,“ tvrdí.

Vyzkoušejte kvíz Co všechno víte o Australian Open?

Její rozlučková šňůra pokračuje, zatímco Šarapovová už z Melbourne zmizela. Ještě loni po výprasku od Sereny Williamsové 1:6, 1:6 na US Open reportéry odhodlaně přesvědčovala: „Pořád věřím ve své schopnosti. Můžete mě odepsat. Mnoho lidí mě může odepsat. Ale pokud se neodepíšu já sama, všechno je v pořádku.“

V pondělí ji stejní žurnalisté viděli zmoženou a bezradnou. Nejprve na modrém jevišti, kde často kazila, a pak v hlavním sálu pro tiskové konference, kde pokorně děkovala turnajovému řediteli Craigovi Tileymu za volnou vstupenku do hlavní soutěže a pronesla: „Nevím, co si počnu dál. Ještě jsem o svém dalším programu nepřemýšlela.“

Při svém umístění v pořadí WTA Tour se na její akce může protlačit leda díky „protekčním“ kartám od pořadatelů. Nejprve se ovšem musí sama sebe zeptat, zda má smysl se dál rvát s osudem. Poté, co se na okruh vrátila po trestu za doping, totiž až příliš často zápolí se zdravotními problémy.

Nejvíc ji mučí opotřebované rameno. Na sezonu se připravovala v Itálii s koučem Piattim. Po přesunu do Austrálie ji skolila viróza. V Brisbane ji zdolala Američanka Bradyová. Ani v Melbourne neprorazila.

„Vůbec jí nezávidím,“ říká Petra Kvitová. „Jak není nasazená, má těžké losy. Odehrála málo zápasů. Je strašně těžké se vrátit do formy.“

„Je pomalejší a postrádá sebejistotu, ale ještě jí dejme čas,“ nabádá Mats Wilander, expert Eurosportu. „Pořád v ní plane touha, je úžasná profesionálka.“ Leč ani tyto vlastnosti Šarapovové úspěch nezaručí.

„Mohla bych vám vyprávět o potížích s ramenem a dalších věcech, se kterými se potýkám. Jenže to není můj styl,“ pravila. „Z krize se můžu dostat, pouze pokud si budu opravdu pevně věřit. Jinak ne.“

Ví se, že Wozniacké v kariéře zbývá nejvýš pět mačů.

Zato tenisová budoucnost Šarapovové je krajně nejasná.