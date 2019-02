Místo oslav rovnou na letiště. Snad nám trofej pošlou, říkala Krejčíková

Úchvatný duel Petry Kvitové proti Naomi Ósakaové byl šlágrem sobotního večera. Však si ho nenechala ujít ani Krejčíková. „Byla jsem se dívat přímo na stadionu. Měla tam úžasnou otočku, škoda, že to nedotáhla. Určitě bude letos mít ještě další šanci na titul,“ říkala českým novinářům. „Jsem ráda, že se to potom podařilo nám. A že budu mít doma další trofej.“

Po boku tradiční parťačky Kateřiny Siniakové loni ve sledovanějším deblu uspěly na Roland Garros i ve Wimbledonu, do finále se dostaly i na Turnaji mistryň. Ale co na tom: pohár je pohár.

„Určitě mi to dodá sebevědomí,“ věří Krejčíková. „Ze začátku mi to tady herně moc nešlo, ale v mixu jsem se zlepšovala. A dneska jsem už hrála jako v transu. Skoro všechno jsem zreturnovala, z mé strany jsem jim dala jen málo šancí. Mix se hraje většinou přes holku – a dneska to přese mě neměli lehké.“

Nečekaně dlouhé tažení s americkým parťákem jí tak trochu zkomplikovalo situaci. Příjemné starosti!

„Ještě jsem ani neměla čas zkontrolovat gratulace, za pět hodin už mi to letí do Dubaje,“ popisovala. „Ani nebudu spát. Jen udělám to nejnutnější – a pak rovnou na letiště. S velkou trofejí jsme se vyfotili, snad nějakou menší potom pošlou.“

S Ramem společně nastoupili už na Australian Open 2017. Tehdy vypadli v 1. kole, nyní si dokráčeli k triumfu. „Je to super parťák, skvěle se doplňujeme,“ oceňuje Češka. „Jako tenista má skvělý servis a díky své výšce pokryje hodně místa na síti. Mimo kurt je tichý, takový pohodář. Je ke mně hodně milý a příjemný.“

Stejnými slovy by mohla popisovat i atmosféru v aréně Roda Lavera. „Hrál proti nám domácí pár, na ty se lidi přijdou podívat,“ ocenila věrné australské fanoušky, kteří vydrželi na ochozu i ve chvílích, kdy bylo Melbourne dávno zahaleno tmou: „Bylo to super, nádherná atmosféra. Moc hezky se mi tam hrálo, je to hrozně příjemný kurt. Jako když se díváte z gauče na televizi. Ať už je člověk v hledišti, nebo na kurtu, má tam dobrý pocit. A díky tomu podává nejlepší výkony.“

Takové, které vedou až ke grandslamovému úspěchu.