Nadala čeká v Melbourne souboj o čtvrtfinále, české deblistky uspěly

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková dál úspěšně pokračují turnajem. Český pár porazil ve třetím kole americkou dvojici Sofia Keninová a Bethanie Matteková-Sandsová 7:5, 3:6 a 7:5.

Češky odstartovaly skvěle, záhy vedly 3:0 a kráčely za vítězstvím v prvním setu. Jenže přišlo drama. Dvakrát ztratily svůj servis a bylo srovnáno. V koncovce první sady ale byly Krejčíková se Siniakovou znovu úspěšnější a vyhrály 7:5.

Kenninovou s Mattekovou-Sandsovou ale prohraný set nezlomil. Naopak. Ve druhém dějství triumfovaly 6:3 a o postupujících do čtvrtfinále musela rozhodnout třetí sada.

Tu Češky odstartovaly špatně, hned na začátku ztratily svůj servis a prohrávaly 0:2. Nepříznivé skóre ale dokázaly otočit a když za stavu 6:5 proměnily druhý mečbol, mohly se radovat.

Ve čtvrtfinále se Krejčíková se Siniakovou utkají s kanadsko-lotyšskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Jelena Ostapenková.

Postupují i Halepová či Thiem

Turnajová čtyřka Rumunka Simona Halepová potvrdila roli favoritky a porazila Belgičanku Elise Mertensovou dvakrát 6:4. Ve čtvrtfinále se střetne s Estonskou Anett Kontaveitovou, která udolala v osmifinále Polku Igu Šwiatekovou 6:7, 7:5, 7:5.

Halepová se prezentovala jistou obrannou hrou. V utkání nasbírala jen osm nevynucených chyb, její soupeřka 38. Rumunka v prvním setu vedla už 3:1, jenže Mertensová dokázala srovnat. V koncovce dějství ale Halepová znovu prolomila své sokyni servis a zvítězila 6:4.

Druhý set se nesl ve stejném duchu. Halepová vedla 3:0, Belgičanka však opět stav vyrovnala. Za stavu 4:4 ale Rumunka v dlouhém gamu vybojovávala game při soupeřčině podání a utkání už bez problémů doservírovala.

Svůj zápas dotáhla do vítězného konce i Španělka Garbině Muguruzaová, která přehrála Nizozemku Kiki Bertensovou dvakrát 6:3.

Podle předpokladů zvládl utkání i Rakušan Dominic Thiem. Loňský finalista Roland Garros porazil Francouze Gaela Monfilse 6:2, 6:4 a 6:4. V další fázi turnaje se utká s vítězem zápasu mezi Rafaelem Nadalem a Nickem Kyrgiosem.

Vrcholem dne souboj Nadala s Kyrgiosem

Na turnaji zatím prokazuje skvělou formu. Španěl Rafael Nadal v Melbourne ještě neztratil ani set, ve třech zápasech zatím jen dvakrát prohrál game při svém podání.

Tentokrát ale čelí Světová jednička papírově nejtěžšímu soupeři.

Proti němu se postaví Nick Kyrgios, 26. hráč žebříčku ATP. Vyhlášený bouřlivák, který se navíc bude moci spolehnout na podporu domácího publika.

V minulosti nabídly vzájemné zápasy Nadala a Kyrgiose vyrovnané bitvy, při nichž několikrát došlo i na slovní přestřelky. Třeba jako minulý rok na turnaji v mexickém Acapulcu, kde se Australan s řeckými kořeny snažil rozhodit svého soka i podáním spodem.

„Bez ohledu na to, jestli se máme rádi, nebo ne, se ale vzájemně respektujeme,“ tvrdí Kyrgios. „Nadal je šampion, musím dát do zápasu vše a snad to bude stačit. Cítím ale, že jsem připraven,“ doplnil.

Vzájemná bilance obou tenistů je poměrně vyrovnaná. Nadal vyhrál čtyři zápasy, Kyrgios tři. V posledním střetnutí slavil Španěl, který ve Wimbledonu zdolal svého australského soka 6:3, 3:6, 7:6 a 7:6.

Zápas začne v 9 hodin českého času.