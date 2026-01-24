Australian Open ONLINE: O osmifinále hrají Plíšková a Macháč, nastoupí i Bartůňková

Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Šest českých tenistů bojuje na Australian Open o účast v osmifinále. Na úvod sobotního programu hrají Karolína Plíšková a Tomáš Macháč, později půjdou do akce ještě Linda Nosková, Nikola Bartůňková, Jakub Menšík a Tereza Valentová. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.

Karolína Plíšková se soustředí na úder ve druhém kole Australian Open. | foto: AP

V sobotu v Melbourne panují úmorná vedra, teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Proto organizátoři posunuli začátky úvodních utkání o půl hodiny na 10:30 místního času, tedy 00:30 SEČ. Šestice Čechů chce napodobit Karolínu Muchovou, která do osmifinále postoupila už v pátek.

Plíšková zahajuje program v Rod Laver Areně, největším stadionu turnaje. Proti obhájkyni titulu a nasazené devítce Madison Keysové chce navázat na zdařilá vystoupení z prvních dvou kol – Sloane Stephensovou i Janice Tjenovou zdolala 2:0.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Madison Keysová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Třiatřicetiletá Češka se s o tři roky mladší Američankou, jež dosud také neztratila ani set, potkává podruhé, před šesti lety ji zdolala ve finále podniku v Brisbane. Nyní může jen překvapit, hraje svůj první turnaj na elitním okruhu po skoro roce a půl.

Macháč potřetí proti jednoručnému bekhendu

Kvalitního soupeře má také Macháč, o osmou výhru v řadě usiluje proti světové pětce Lorenzovi Musettimu. Český šampion turnaje v Adelaide si dosud poradil s Grigorem Dimitrovem a Stefanosem Tsitsipasem, nyní zápolí se třetím tenistou, který spoléhá na jednoručný bekhend.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Lorenzo Musetti

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

V John Cain Areně je favoritem 23letý Ital, nicméně o dva roky starší Čech soupeře před dvěma lety v dosud jediném vzájemném duelu porazil. Na vítěze čeká lepší ze zápasu Taylor Fritz vs. Stan Wawrinka.

Zaskočí Bartůňková další hvězdu?

Devatenáctiletá Bartůňková bude chtít navázat na senzační triumf nad světovou desítkou Belindou Bencicovou, vyzve 21. tenistku žebříčku Elise Mertensovou. Proti o jedenáct let starší Belgičance nastoupí do John Cain Areny po Macháčovi.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Elise Mertensová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Mladá česká senzace začínala v Melbourne v kvalifikaci, v hlavní soutěži kromě Bencicové vyřadila i Darju Kasatkinovou. S oběma přitom druhý set prohrála 0:6. Jak si povede proti Mertensové?

Nosková bude proti Číňance favoritkou

Světová třináctka Nosková by měla mít navrch, střetává se s Číňankou Wang Sin-jü, která je v žebříčku na 46. místě. Loni ji ve dvou setech porazila v semifinále turnaje v Praze, nyní se potkávají v Kia Areně.

ONLINE: Linda Nosková vs. Wang Sin-jü

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Česká jednička postoupila do třetího kola po vydřené výhře nad domácí Taylah Prestonovou, Wang Sin-jü zdolala Jelenu Ostapenkovou. Vítězka si v osmifinále zahraje buď se světovou čtyřkou Amandou Anisimovovou, nebo jinou Američankou Peyton Stearnsovou.

Menšík hraje o zápas s Djokovičem

Turnajová šestnáctka Menšík má ve třetím kole proti Američanu Ethanu Quinnovi speciální motivaci. Pokud v Kia Areně 80. hráče žebříčku porazí, může si v osmifinále zahrát se svým idolem Novakem Djokovičem. Samozřejmě pokud Srb zvládne své utkání.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Ethan Quinn

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Šestnáctý nasazený Čech před Australian Open získal titul v Aucklandu, v Melbourne na úvod potřeboval k postupu pět setů, druhé kolo už zvládl hladce. O rok staršího Quinna loni dvakrát zdolal 2:0, nicméně Američan naposledy zaskočil nepříjemného Huberta Hurkacze.

Valentová chce odvetu proti světové pětce

Páteční program v John Cain Areně uzavře duel Valentové s pátou tenistkou žebříčku Jelenou Rybakinovou. Půjde o reprízu druhého kola loňského US Open, v němž mladá Češka prohrála 3:6 a 6:7.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Jelena Rybakinová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve čtvrtek zvládla derby s krajankou Lindou Fruhvirtovou a nyní usiluje o vylepšení grandslamového maxima. Nicméně Rybakinová patří mezi hlavní favoritky na zisk titulu.

Co dalšího nabízí 7. den Australian Open?

  • O osmifinále budou usilovat obhájce titulu Jannik Sinner, nasazená dvojka Iga Šwiateková či dvojnásobná vítězka turnaje Naomi Ósakaová.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 3. kolo

Ženy
Dvouhra - 3. kolo:

Kompletní výsledky 7. dne naleznete ZDE.

Výsledky

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Karolína Plíšková se soustředí na úder ve druhém kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Šest českých tenistů bojuje na Australian Open o účast v osmifinále. Na úvod sobotního programu hrají Karolína Plíšková a Tomáš Macháč, později půjdou do akce ještě Linda Nosková, Nikola Bartůňková,...

24. ledna 2026

Nymburk dominoval v odvetě s Brnem, 119 bodů ho poslalo do pohárového semifinále

Marcus Santos-Silva z Nymburka smečuje do brněnského koše sleduje ho Adam...

Nymburští basketbalisté jasně vyhráli domácí odvetu čtvrtfinále Českého poháru s Brnem 119:75 a po klopýtnutí v úvodním utkání, v němž na hřišti soupeře prohráli 80:90, díky lepšímu skóre doplnili...

23. ledna 2026  22:52,  aktualizováno  24. 1.

Je to na modlení, moc na Markétu myslím. Puskarčíková o Davidové i komentování

Premium
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini fandí při sprintu žen v Novém Městě

Má bronzové štafetové medaile z olympiády i mistrovství světa. Po závodní kariéře se biatlonistka Eva Puskarčíková stala matkou, stará se o brzy dvouletého syna Parida, v Livignu pomáhá v hotelu...

24. ledna 2026

Barcelona uspěla i ve Francii. Satoranský pálil za tři, pomohl i Veselý

Tomáš Satoranský z FC Barcelona u míče, spolupracuje s Willym Hernangómezem.

Basketbalisté FC Barcelona s Tomášem Satoranským a Janem Veselým vyhráli v Eurolize v Lyonu nad domácím ASVEL 98:91. Čeští reprezentanti k vítězství nad posledním týmem tabulky přispěli dohromady 17...

23. ledna 2026  23:22

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

23. ledna 2026  22:15,  aktualizováno  22:41

Jílek si pátým místem vytvořil maximum na 1500 metrů, Zdráhalová dojela jedenáctá

Metoděj Jílek během závodu na 5000 metrů v Hamaru.

Metoděj Jílek si na Světovém poháru rychlobruslařů v Inzellu vytvořil pátým místem nové maximum na trati 1500 metrů. Devatenáctiletý talent, jehož doménou jsou vytrvalostní disciplíny, byl dosud...

23. ledna 2026  21:33

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Za cílem padla u hrazení na kolena do sněhu, dlouze zhluboka vydechovala. Tereza Voborníková ze sebe i na posledních metrech zkráceného vytrvalostního závodu v Novém Městě vydala naprosto vše....

23. ledna 2026  21:26

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:23

Házenkářky Kynžvartu vyhrály první zápas osmifinále Evropského poháru

Kynžvartské házenkářky slaví v zápase interligy.

Házenkářky Kynžvartu vstoupily do osmifinále Evropského poháru vítězně. Na hřišti italského mistra Jomi Salerno, který oba duely dvojutkání hostí, vyhrály semifinalistky minulého ročníku soutěže...

23. ledna 2026  21:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Bačkovský a Hanousek do Dukly, Karafiát v Boleslavi

Sledujeme online
Liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský sbírá míč před Abdallahem Gningem z Teplic.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  23. 1. 21:08

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

23. ledna 2026  20:55

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

23. ledna 2026  20:52

