V sobotu v Melbourne panují úmorná vedra, teploty přesahují 30 stupňů Celsia. Proto organizátoři posunuli začátky úvodních utkání o půl hodiny na 10:30 místního času, tedy 00:30 SEČ. Šestice Čechů chce napodobit Karolínu Muchovou, která do osmifinále postoupila už v pátek.
Plíšková zahajuje program v Rod Laver Areně, největším stadionu turnaje. Proti obhájkyni titulu a nasazené devítce Madison Keysové chce navázat na zdařilá vystoupení z prvních dvou kol – Sloane Stephensovou i Janice Tjenovou zdolala 2:0.
ONLINE: Karolína Plíšková vs. Madison Keysová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Třiatřicetiletá Češka se s o tři roky mladší Američankou, jež dosud také neztratila ani set, potkává podruhé, před šesti lety ji zdolala ve finále podniku v Brisbane. Nyní může jen překvapit, hraje svůj první turnaj na elitním okruhu po skoro roce a půl.
Macháč potřetí proti jednoručnému bekhendu
Kvalitního soupeře má také Macháč, o osmou výhru v řadě usiluje proti světové pětce Lorenzovi Musettimu. Český šampion turnaje v Adelaide si dosud poradil s Grigorem Dimitrovem a Stefanosem Tsitsipasem, nyní zápolí se třetím tenistou, který spoléhá na jednoručný bekhend.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Lorenzo Musetti
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
V John Cain Areně je favoritem 23letý Ital, nicméně o dva roky starší Čech soupeře před dvěma lety v dosud jediném vzájemném duelu porazil. Na vítěze čeká lepší ze zápasu Taylor Fritz vs. Stan Wawrinka.
Zaskočí Bartůňková další hvězdu?
Devatenáctiletá Bartůňková bude chtít navázat na senzační triumf nad světovou desítkou Belindou Bencicovou, vyzve 21. tenistku žebříčku Elise Mertensovou. Proti o jedenáct let starší Belgičance nastoupí do John Cain Areny po Macháčovi.
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Elise Mertensová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Mladá česká senzace začínala v Melbourne v kvalifikaci, v hlavní soutěži kromě Bencicové vyřadila i Darju Kasatkinovou. S oběma přitom druhý set prohrála 0:6. Jak si povede proti Mertensové?
Nosková bude proti Číňance favoritkou
Světová třináctka Nosková by měla mít navrch, střetává se s Číňankou Wang Sin-jü, která je v žebříčku na 46. místě. Loni ji ve dvou setech porazila v semifinále turnaje v Praze, nyní se potkávají v Kia Areně.
ONLINE: Linda Nosková vs. Wang Sin-jü
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Česká jednička postoupila do třetího kola po vydřené výhře nad domácí Taylah Prestonovou, Wang Sin-jü zdolala Jelenu Ostapenkovou. Vítězka si v osmifinále zahraje buď se světovou čtyřkou Amandou Anisimovovou, nebo jinou Američankou Peyton Stearnsovou.
Menšík hraje o zápas s Djokovičem
Turnajová šestnáctka Menšík má ve třetím kole proti Američanu Ethanu Quinnovi speciální motivaci. Pokud v Kia Areně 80. hráče žebříčku porazí, může si v osmifinále zahrát se svým idolem Novakem Djokovičem. Samozřejmě pokud Srb zvládne své utkání.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Ethan Quinn
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Šestnáctý nasazený Čech před Australian Open získal titul v Aucklandu, v Melbourne na úvod potřeboval k postupu pět setů, druhé kolo už zvládl hladce. O rok staršího Quinna loni dvakrát zdolal 2:0, nicméně Američan naposledy zaskočil nepříjemného Huberta Hurkacze.
Valentová chce odvetu proti světové pětce
Páteční program v John Cain Areně uzavře duel Valentové s pátou tenistkou žebříčku Jelenou Rybakinovou. Půjde o reprízu druhého kola loňského US Open, v němž mladá Češka prohrála 3:6 a 6:7.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Jelena Rybakinová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ve čtvrtek zvládla derby s krajankou Lindou Fruhvirtovou a nyní usiluje o vylepšení grandslamového maxima. Nicméně Rybakinová patří mezi hlavní favoritky na zisk titulu.
Co dalšího nabízí 7. den Australian Open?
- O osmifinále budou usilovat obhájce titulu Jannik Sinner, nasazená dvojka Iga Šwiateková či dvojnásobná vítězka turnaje Naomi Ósakaová.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Kompletní výsledky 7. dne naleznete ZDE.