Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open začíná kvalifikací 12. ledna, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu zasáhne i početná česká výprava. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a výsledky českých tenistů i informace o tom, kde můžete zápasy sledovat živě.

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem Sinnerem a Alexanderem Zverevem. | foto: AP

Čeští tenisté v kvalifikaci Australian Open 2026

V kvalifikaci se do hlavní soutěže pokusí probojovat osm českých tenistů. Hraje se 12. do 15. ledna.

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. kolo
BartůňkováJanicijevicová (Aus)
L.FruhvirtováFriedsamová (Něm.)
ViďmanováXu (Brit.)
SamsonováSönmezová (Tur.)
PalicováStephensová (USA)
ŠalkováKuo Chan-jü (Čína)
KnutsonCabreraová (Aus.)
KolářGea (Fr.)

Program a výsledky českých tenistů a tenistek

Karolína Muchová si v Austrálii zahrála semifinále v roce 2021, Karolína Plíšková v roce 2019. Loni zaznamenal nejlepší český výsledek Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Povede se letos někomu lépe?

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČF.SFF
Muchová
Nosková
Vondroušová
Bouzková
Siniaková
Krejčíková
Bejlek
Valentová
Plíšková
Lehečka
Menšík
Macháč
Kopřiva
Svrčina

Progam a výsledky českých tenistů ve čtyřhře

Ve čtyřhře se čeští fanoušci těší hlavně na Kateřinu Siniakovou, která může získat jedenáctý grandslam. Společně s Taylor Townsendovou budou obhajovat loňský triumf.

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková, Townsend
Vondroušová,Valentová
Malečková, Škoch
Bouzková, Klepačová
Nosková, Šramková
Sisková, Kempenová
Krejčíková, McNallyová
Nouza, Rikl
Pavlásek, Smith
Macháč, Vocel

Harmonogram turnaje ve dvouhrách

DatumDenKolo
18. lednaNeděle1. kolo
19. lednaPondělí1. kolo
20. lednaÚterý2. kolo
21. lednaStředa2. kolo
22. lednaČtvrtek3. kolo
23. lednaPátek3. kolo
24. lednaSobota4. kolo
25. lednaNeděleOsmifinále
26. lednaPondělíOsmifinále
27. lednaÚterýČtvrtfinále
28. lednaStředaČtvrtfinále
29. lednaČtvrtekSemifinále žen
30. lednaPátekSemifinále mužů
31. lednaSobotaFinále žen
1. únoraNeděleFinále mužů

Kde sledovat Australian Open 2026 živě?

Vysílací práva na Australian Open vlastní Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Eurosport poskytují například:

  • Oneplay
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Telly

Odměny na Australian Open 2026:

Australian Open 2026 nabídne rekordní prize money ve výši 111,5 milionu australských dolarů, což znamená meziroční nárůst přibližně o 16 %. Odměny budou stejně vysoké pro mužský i ženský turnaj.

Australian Open 2026 – Prize Money

Dvouhry:

Fáze turnajeOdměna (v AU)
Vítěz / Winner4 150 000 AU
Finalista / Runner‑up2 150 000 AU
Semifinalista1 250 000 AU
Čtvrtfinalista750 000 AU
4. kolo (R16)480 000 AU
3. kolo (R32)327 750 AU
2. kolo (R64)225 000 AU
1. kolo (R128)150 000 AU

Kvalifikace:

Kolo kvalifikaceOdměna (v AUD)
Q383 500 AU
Q257 000 AU
Q140 500 AU

Čtyřhry:

Fáze turnajeČtyřhra (odměna pro tým)
Vítěz810 000 AU
Finalista440 000 AU
Semifinalista250 000 AU
Čtvrtfinalista142 000 AU
Osmifinalista (R16)82 000 AU
2. kolo (R32)58 000 AU
1. kolo (R64)40 000 AU

Jak dopadlo Australian Open loni?

Loni se na úvodním grandslamu sezony představili tři čeští tenisté a šest tenistek, chyběly Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, které se zotavovaly ze zranění. Nejlepší český výsledek vybojoval Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Kateřina Siniaková ovládla čtyřhru, ve dvouhře se radovali Jannik Sinner a Madison Keysová.

Výsledky Australian Open 2025: Deblu vládne Siniaková, singl obhájil Sinner

České úspěchy na Australian Open

Petr Kordatitul1998
Jiří Nováksemifinále2002
Petra Kvitovásemifinále2012
Tomáš Berdychsemifinále2014
Tomáš Berdychsemifinále2015
Petra Kvitováfinále2019
Karolína Plíškovásemifinále2019
Karolína Muchovásemifinále2021

Vítězové Australian Open od roku 2004

RokMužiŽeny
2004FedererHeninová
2005SafinS. Williamsová
2006FedererMauresmová
2007FedererS. Williamsová
2008DjokovičŠarapovová
2009NadalS. Williamsová
2010FedererS. Williamsová
2011DjokovičClijstersová
2012DjokovičAzarenková
2013DjokovičAzarenková
2014WawrinkaLi Na
2015DjokovičS. Williamsová
2016DjokovičKerberová
2017FedererS. Williamsová
2018FedererWozniacká
2019DjokovičÓsakaová
2020DjokovičKeninová
2021DjokovičÓsakaová
2022NadalBartyová
2023DjokovičSabalenková
2024SinnerSabalenková
2025SinnerKeysová
Výsledky

