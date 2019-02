ZÁPISNÍK: Kouzelné finále na betonu v Melbourne. Diváci dostali spektákl

A když Češka otočila už takřka ztracený druhý set, ozývalo se za mnou úzkostné: „Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit!“

Na vlastní oči jsem viděl čtvrté grandslamové finále s českou účastí. Dva wimbledonské mače proměnila Kvitová v rychlý proces. Především partie s Eugenií Bouchardovou byla i pro některé její příznivce přímo na centrkurtu až příliš krátká. Klidně by jí fandili o něco déle.

Každopádně pak bylo úžasné sledovat, jak děvče z Fulneku obřadně obchází zelené jeviště s trofejí v rukou.

Vybavuju si báječné povstání Lucie Šafářové v utkání se Serenou Williamsovou na Roland Garros. Když vedla v úvodu třetího setu, věřil jsem, že se stávám svědkem sportovního zázraku.



Jenže pak mě svalnatá Američanka vyvedla z omylu...

Taky sobotní bitva na melbournském betonu měla své kouzlo. Zapadající slunce všelijak obarvovalo mraky nad arénou a vytvářelo utkání působivé kulisy.

Za stavu 6:7, 3:5 a 0-40 už jsem si napsal tweet skládající poklonu mladé šampionce z Ósaky.



A pak jsem za sebou slyšel: „Oh shit!“

„Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit!!!“

Kvitová neopustila tenisové bojiště bez odporu. Obecenstvo taky díky ní dostalo spektákl, jaký si přálo.

Rovněž proto při její dojemné závěrečné řeči dokonce i anglicky klející Japonka tleskala jako divá.