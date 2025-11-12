Auger-Aliassime drží naději na postup, na Turnaji mistrů porazil Sheltona

  17:07
Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime porazil ve druhém utkání na Turnaji mistrů v Turíně amerického soupeře Bena Sheltona 4:6, 7:6, 7:5 a udržel šanci na postup do semifinále. Souboj hráčů, kteří v prvním kole skupiny Björna Borga podlehli favoritům, trval téměř dvě a půl hodiny.
Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime během zápasu s Benem Sheltonem.

Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime během zápasu s Benem Sheltonem.

Ben Shelton opouští kurt po porážce na Turnaji mistrů.
Félix Auger-Aliassime se raduje, na Turnaji mistrů zdolal Bena Sheltona.
Auger-Aliassime a jeho bekhend při obraně úderů Jannika Sinnera..
Kanaďan Auger-Aliassime během zápolení s Italem Sinnerem na Turnaji mistrů.
Dlouho navrch měl přitom Shelton, jenž startuje na akci pro nejlepších osm hráčů sezony poprvé. Kanaďan zápas začal otáčet v tie-breaku druhého setu. Shelton v něm měl problémy s kolenem, zkrácenou hru ztratil v poměru 7:9 a nakonec i zápas.

Večerní program skupiny obstarají domácí obhájce titulu Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Oba zvládli úvodní zápasy ve dvou setech. Italský tenista bojuje v Turíně o post světové jedničky, k níž má ale blíž jeho španělský rival Carlos Alcaraz.

