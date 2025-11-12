Auger-Aliassime drží naději na postup, na Turnaji mistrů porazil Sheltona

Dlouho navrch měl přitom Shelton, jenž startuje na akci pro nejlepších osm hráčů sezony poprvé. Kanaďan zápas začal otáčet v tie-breaku druhého setu. Shelton v něm měl problémy s kolenem, zkrácenou hru ztratil v poměru 7:9 a nakonec i zápas.
Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat
Večerní program skupiny obstarají domácí obhájce titulu Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Oba zvládli úvodní zápasy ve dvou setech. Italský tenista bojuje v Turíně o post světové jedničky, k níž má ale blíž jeho španělský rival Carlos Alcaraz.