Sabalenková poprvé zvládla čtvrtfinále v Miami, mužský program komplikoval déšť

Sabalenková porazila olympijskou vítězku Čeng Čchin-wen i v šestém utkání v kariéře, nejdůležitější souboj odehrály ve finále loňského Australian Open. „Vždycky to jsou s ní těžké bitvy. Dnes jsem si musela hodně máknout, zvlášť ve druhém setu. Jsem hrdá na to, jak jsem zkrotila emoce. I když se nedařilo, bojovala jsem o každý bod,“ uvedla šestadvacetiletá rodačka z Minsku.

Paoliniová odvrátila sedm z osmi brejkbolů Magdě Linetteové a Polku porazila 6:3, 6:2. Italské tenistky byly v Miami ve čtvrtfinále šestkrát, naposledy předloni Martina Trevisanová, postup mezi nejlepší čtyři se povedl až v úterý loňské finalistce Roland Garros a Wimbledonu.

Jasmine Paoliniová servíruje ve čtvrtfinále turnaje v Miami.

V mužské části prošel do čtvrtfinále šestinásobný vítěz turnaje Novak Djokovič. Sedmatřicetiletý srbský tenista vyhrál 12 z posledních 14 gamů a deklasoval 6:2, 6:2 Itala Lorenza Musettiho. Jeho vítězství na vlastní oči sledovaly na stadionu i bývalé hvězdy Juan Martín del Potro či Serena Willamsová.

„Když jsem zahrál bekhend po lajně, pokynul jsem Sereně a zeptal jsem se jí, jestli to bylo dobré,“ připomněl Djokovič vítězný úder, kterým v druhém setu zvýšil na 5:2. „Řekla, ‚jo, bylo to v pohodě‘. A když Serena řekne, že to bylo v pohodě, tak podle standardů kohokoli jiného to bylo úžasné,“ dodal čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion, jehož dalším soupeřem bude floridský rodák Sebastian Korda.

Kvůli dešti se v úterý v Miami více než tři a půl hodiny nehrálo, takže ani nezačal osmifinálový duel mezi nasazenou jedničkou Alexanderem Zverevem z Německa a Francouzem Arthurem Filsem. Jeho vítěz bude čtvrtfinálovým soupeřem Jakuba Menšíka, jenž prošel mezi posledních osm po odstoupení nemocného krajana Tomáše Macháče.