Abychom se báli dát si čistou vodu. Tenisem obchází strašidlo dopingu

Když Tomáš Macháč v přípravě na aktuální sezonu onemocněl, nemohl jen tak sáhnout po prášcích a začít je užívat. Než je nasadil, provedl intenzivní pátrání. „Jakýkoliv lék kontrolujeme s doktory ne jednou, ale třikrát,“ prozradil. „Ptáme se na antidopingu, jestli jsou léky v pořádku, ale oni stejně napíšou, že neručí za to, že přípravek není kontaminovaný. Pro sportovce je to obrovský stres, musíme si dávat bacha, co jíme.“