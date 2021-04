Tenisté váhají s očkováním, ATP je chce motivovat balíčkem výhod

Mužská ATP i ženská WTA se snaží přesvědčil své členy o benefitech vakcinace i proto, že část hráčů na probíhajícím turnaji v Miami se k očkování vyjádřila spíše zdrženlivě.

„Momentálně to nepřináší žádné výhody. Stejně musíte být v ‚bublině‘,“ uvedl například semifinalista Andrej Rubljov z Ruska.

Podle nových pravidel by očkovaným tenistům nehrozila situace jak na loňském US Open, kdy museli do karantény všichni francouzští tenisté, kteří hráli karty s následně pozitivně testovaným Benoitem Pairem. Také by tenisté po příjezdu do dějiště turnajů nemuseli do karantény, která se někdy může protáhnout na 24 hodin, v níž by čekali na výsledky PCR testů.

Vakcinace na druhou stranu nezbaví tenisty povinnosti nechat se na turnajích testovat. Pravidlům ATP Tour budou jako dosud nadřazena koronavirová opatření místních úřadů.