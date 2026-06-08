BOSS Open 2026: hvězdy, program a kde sledovat turnaj ATP ve Stuttgartu

|BOSS Open 2026
|Detail
|Ročník
|48. ročník
|Termín
|8.-14. června 2026 (kvalifikace o víkendu před)
|Místo
|Tennis Club Weissenhof, Stuttgart (Německo)
|Kategorie
|ATP 250
|Pavouk
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch
|tráva (venkovní kurty)
|Obhájce titulu
|Taylor Fritz (dvouhra)
Kde sledovat turnaj ve Stuttgartu živě?
Zajímá vás, kde sledovat živé vysílání (live stream)? Pro české tenisové nadšence existuje hned několik pohodlných cest, jak si užít zápasy naplno:
Turnaj ve Stuttgartu naladíte v programu stanice Premier Sport 1.
Najdete ji u těchto poskytovatelů:
- Telly: ve sportovních balíčcích
- MAGENTA TV: Součást tarifů M, L a XL
- Oneplay: Dostupná v plánech Extra sport a Maximum
- Vodafone TV: Zařazena do sportovních a vyšších televizních tarifů
Streamy sázkových kanceláří: Alternativou pro sledování téměř všech zápasů i z vedlejších kurtů jsou online streamy sázkových kanceláří. Podmínkou bývá pouze registrovaný účet a minimální obrat, streamy jsou pak k dispozici v dobré kvalitě přímo v prohlížeči nebo mobilní aplikaci.
Program a harmonogram BOSS Open 2026
Stuttgart se rozjíždí kvalifikací o víkendu a vrcholí druhou červnovou neděli. V hrubých rysech to vypadá takto:
- Víkend 6.-7. června - kvalifikační boje o poslední místa v hlavní soutěži.
- Po 8. až Pá 12. června - úvodní kola, osmifinále a čtvrtfinále.
- So 13. června - semifinále dvouhry, na programu jsou i zápasy čtyřhry.
- Ne 14. června - finálový den a vyvrcholení celého týdne na centrálním kurtu.
Hvězdy a nasazení hráči na BOSS Open 2026
Startovní listina je silná - přihlásilo se hned několik členů první desítky žebříčku. Takhle vypadá pětka nasazených:
- 1. Ben Shelton (USA) - ATP č. 5
- 2. Taylor Fritz (USA) - ATP č. 9
- 3. Alexander Bublik (Kazachstán) - ATP č. 11
- 4. Jiří Lehečka (Česko) - ATP č. 12
- 5. Learner Tien (USA) - ATP č. 18
Bublik a Shelton: dva muži ve formě
Jedním z favoritů je Alexandr Bublik. Kazach prožil skvělou sezónu 2025, kdy na trávě vyhrál v Halle, a k tomu přidal tituly v Gstaadu, Kitzbühelu a Hangzhou. Začátkem letošního roku slavil i v Hongkongu. Jeho nevyzpytatelný a divácky vděčný styl dokáže potrápit kohokoli.
Podobně rozjetý je i Ben Shelton. Američan navázal na domácí triumf v Dallasu nedávným titulem v Mnichově. S dělovým podáním a agresivní hrou má přesně to, co na rychlé trávě funguje nejlépe.
Česká stopa ve Stuttgartu: na koho se těšit?
České barvy měly mít ve Stuttgartu trojnásobné zastoupení. Nakonec bude hrát jen Jiří Lehečka, který patří mezi pět nejvýše postavených hráčů celého turnaje. Jeho razantní hra může na trávě slavit úspěch.
Jakub Menšík a Tomáš Macháč se po Roland Garros odhlásili.
Silná americká výprava
Stuttgart letos láká i početnou americkou kolonii. Vedle Fritze a Sheltona dorazí Tommy Paul, mladík Learner Tien (loňský vítěz Next Gen ATP Finals v Džiddě), Frances Tiafoe (šampion Stuttgartu z roku 2023), Brandon Nakashima, Alex Michelsen i Sebastian Korda.
Návraty a domácí naděje
Diváci se mohou těšit i na dvě známé tváře. Do Stuttgartu se vrací dvojnásobný šampion turnaje Matteo Berrettini a také tenisový bavič Nick Kyrgios, který dostal divokou kartu.
Domácí Německo logicky nezůstává pozadu. Představí se Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff.