Úspěšný start turnaje Masters, Lehečka v Šanghaji porazil Halyse ve dvou setech

  8:53
Jiří Lehečka potvrdil na úvod tenisového turnaje v Šanghaji roli favorita a v utkání druhého kola porazil Francouze Quentina Halyse 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem na akci kategorie Masters bude vítěz kanadsko-australského duelu Denis Shapovalov - Christopher O’Connell.

Jiří Lehečka na US Open | foto: AP

Lehečka měl jako turnajová patnáctka v úvodním kole volný los a první vzájemný duel se 75. hráčem světa zahájil ziskem soupeřova podání. Žádnou další šanci na brejk se ani jeden z tenistů už v prvním setu nevypracoval a v desátém gamu český hráč proměnil třetí setbol.

Lehečka rovněž ve druhé sadě ani jednou nečelil akutní hrozbě ztráty servisu, sám se ale k šancím na brejk také dostal zřídka. V sedmém gamu možnost nevyužil, ale v jedenáctém už ano a vzápětí čistou hrou zápas po hodině a 26 minutách ukončil.

První utkání na turnaji už rozehrál také Jakub Menšík. Soupeřem světové šestnáctky ve druhém kole je Nizozemec Jesper De Jong.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji

(tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (15-ČR) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5

