Tenis ONLINE: Lehečka usiluje v Miami o postup do finále, čelí Filsovi

Autor:
Sledujeme online   20:26
Prestižní turnaj Masters v Miami může mít opět po roce českého finalistu. Na Jakuba Menšíka, který loni dokráčel dokonce až k titulu, chce navázat Jiří Lehečka. V semifinále soupeří s francouzským tenistou Arthurem Filsem, utkání sledujeme v podrobné reportáži. Do finále čtyřhry postoupila Kateřina Siniaková společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou.

Jiří Lehečka podává ve čtvrtém kole na Miami Open. | foto: Jim RassolAP

Mírným favoritem je 21letý Francouz, který se teprve v únoru vrátil na turnaje po půlroční pauze zaviněné zraněním. A ukazuje skvělou formu, bilanci má 13:4.

Jednu výhru zaznamenal i proti Lehečkovi – porazil ho v polovině února při cestě do finále podniku v Dauhá.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Arthur Fils

Semifinále turnaje v Miami sledujeme v podrobné reportáži.

O tři roky starší Čech proto touží po odplatě. V Miami se blýskl osmifinálovou výhrou nad světovou sedmičkou Taylorem Fritzem a zažívá zatím nejpovedenější turnaj v jinak dosud nevýrazné sezoně.

Celkovou vzájemnou bilanci vede Fils 2:1, ve čtvrtfinále proti domácímu Tommymu Paulovi odvrátil čtyři mečboly. Ve světovém žebříčku se nachází na 31. pozici, Lehečka je 22.

Kdo z nich si zahraje v nedělním finále?

Druhou semifinálovou dvojici tvoří favorizovaný Jannik Sinner a Alexander Zverev, kteří se na kurtu na Hard Rock Stadium utkají hned po česko-francouzském souboji.

Siniaková krok od Sunshine Double

Siniaková s Townsendovou porazily v pátečním semifinále kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 4:6, 6:4, 10:3 a stejně jako na předchozí akci kategorie WTA 1000 v Indian Wells se dostaly do finále. Pokud získají titul i v Miami, zkompletují takzvaný Sunshine Double.

V nedělním finále se utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo belgicko-čínskou dvojicí Elise Mertensová, Čang Šuaj.

Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou vyhrály deváté utkání po sobě, i když musely poprvé v Miami otáčet nepříznivý vývoj. Proti turnajovým trojkám Dabrowské a Stefaniové přišly o první set kvůli ztracenému servisu v sedmé hře.

Ve druhé sadě přišly Siniaková s Townsendovou o vedení 2:0 a za stavu 2:3 doháněly manko brejku. Podařilo se jim ale vyrovnat a za stavu 5:4 proměnily brejkbol, který byl zároveň i setbolem.

V rozhodujícím super tiebreaku rozhodla česko-americká dvojice díky šesti vyhraným míčkům v řadě, díky nimž otočila vývoj ze stavu 1:2 na 7:2. Brzy nato při servisu Siniakové využily favoritky hned první mečbol.

Tenisový turnaj v Miami (tvrdý povrch)

Ženy (dotace 9,415.725 dolarů)

Čtyřhra - semifinále:
Townsendová, Siniaková (2-USA/ČR) - Dabrowská, Stefaniová (3-Kan./Braz.) 4:6, 6:4, 10:3

Vstoupit do diskuse
Lehečka vs. FilsTenis - Dvouhra - semifinále - 27. 3. 2026
Živě2:1
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.