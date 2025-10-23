Tenistům přibude v kalendáři další turnaj Masters, hostit ho bude Saúdská Arábie

Okruh turnajů Masters se tak rozroste poprvé od jejich založení v roce 1990. Nový přírůstek oznámili zástupci ATP a PIF v době, kdy tenisté stále hlasitěji kritizují nabitý kalendář a stěžují si na přetěžování.
Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté
„Vše, co zatím v této fázi můžeme říct, je, že to bude někdy na začátku sezony, někdy v první části,“ řekl Gaudenzi během videokonference. Týdenní turnaj podle něho počítá s pavoukem pro 56 hráčů a hrát by se měl venku na tvrdém povrchu. Jako ideální termín vidí únor po skončení Australian Open, kdy by zapadl do programu turnajů na Blízkém východě a jihoamerické šňůry.
Od vzniku kategorie Masters patří do elitní skupiny turnaje v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Torontu/Montrealu, Cincinnati, Šanghaji a Paříži.