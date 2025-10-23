Tenistům přibude v kalendáři další turnaj Masters, hostit ho bude Saúdská Arábie

Autor:
  20:37
Do nabitého tenisového kalendáře mužů přibude desátý turnaj Masters, který bude hostit Saúdská Arábie. Saúdskoarabský investiční fond (PIF), který bude akci vlastnit i financovat, ve čtvrtek oznámil, že se bude hrát od roku 2028. Předseda ATP Andrea Gaudenzi přesný termín prvního ročníku zatím nespecifikoval, chystané rozšíření elitní kategorie ale potvrdil.

Jiří Lehečka se na sebe zlobí v osmifinále turnaje v Šanghaji. | foto: AP

Okruh turnajů Masters se tak rozroste poprvé od jejich založení v roce 1990. Nový přírůstek oznámili zástupci ATP a PIF v době, kdy tenisté stále hlasitěji kritizují nabitý kalendář a stěžují si na přetěžování.

Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté

„Vše, co zatím v této fázi můžeme říct, je, že to bude někdy na začátku sezony, někdy v první části,“ řekl Gaudenzi během videokonference. Týdenní turnaj podle něho počítá s pavoukem pro 56 hráčů a hrát by se měl venku na tvrdém povrchu. Jako ideální termín vidí únor po skončení Australian Open, kdy by zapadl do programu turnajů na Blízkém východě a jihoamerické šňůry.

Od vzniku kategorie Masters patří do elitní skupiny turnaje v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Torontu/Montrealu, Cincinnati, Šanghaji a Paříži.

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, přerušený zápas se dohrává, ale jak dlouho?

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Pohárový zápas sparťanských fotbalistů v Rijece se přece jen během čtvrtečního večera dohrává. Anglický sudí Robert Jones kvůli nepříznivému počasí a podmáčenému hřišti duel po dvanácti minutách...

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta, Kondelíka a Dvořáka...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

ONLINE: AS Řím - Plzeň 0:0, Dovbyk v úvodu pálí jen do středu, Jedlička chytá

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Evropské ligy, v níž jsou zatím neporažení. Jejich soupeřem je AS Řím, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

23. října 2025  19:54,  aktualizováno  21:02

ONLINE: Olomouc - Čenstochová 0:0, domácí v útoku s Vašulínem i Mikulenkou

Sledujeme online

První body do tabulky zkusí olomoučtí fotbalisté získat ve svém druhém zápase v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma hrají s polským Rakówem Čenstochová, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete...

23. října 2025  20:15,  aktualizováno  21:02

Messi chce hrát v Miami i po čtyřicítce, s Interem prodloužil smlouvu do roku 2028

Lionel Messi bude pokračovat ve fotbalové kariéře v zámořské MLS v dresu Miami i v dalších letech. Vedení klubu oznámilo, že se s argentinskou hvězdou dohodlo na tříletém prodloužení smlouvy do roku...

23. října 2025  19:34

Fantastický skalp Trousila se Sedlákem. Na písku v JAR porazili brazilské hvězdy

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem zvládli na Pro Tour Elite v Kapském Městě i druhý zápas ve skupině a po výhře nad favorizovanými Brazilci Evandrem a Arthurem si zajistili přímý...

23. října 2025  14:01,  aktualizováno  19:28

Ona mě fakt zná? Valentová o respektu soupeřek, ztracené trofeji i tkaničce

V neděli si zahrála největší finále své kariéry, když v japonské Ósace poprvé bojovala o titul z okruhu WTA. Na trofej pro vítězku sice 18letá tenistka Tereza Valentová nedosáhla, i tak ve čtvrtek na...

23. října 2025  19:14

Rekordmanka v maratonu Chepngetichová dopovala, tři roky nebude závodit

Světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová dostala tříletý zákaz startů kvůli dopingu. Jednatřicetiletá keňská běžkyně nesměla už od července dočasně závodit poté, co měla pozitivní test na...

23. října 2025  16:44,  aktualizováno  18:32

Za „smrt Spartě“ pokuta, platit budou ale i Letenští. V druhé lize padl drsný trest

Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák dostal od disciplinární komise pokutu 30 tisíc korun za urážky soupeře po utkání 11. kola první ligy se Spartou. Letenští zaplatí za chování fanoušků v...

23. října 2025  17:59,  aktualizováno  18:13

Gymnastka Artamonová skončila na MS ve víceboji 23., zdolala letité české maximum

Soňa Artamonová obsadila na mistrovství světa ve sportovní gymnastice 23. místo ve finále víceboje a postarala se o nejlepší český výsledek v soutěži od roku 2007. Titul v Jakartě získala Ruska...

23. října 2025  17:34

Miliardáře to třeba omrzí. Mikloško: Baník nekupuje škodovky za cenu mercedesů

Fotbalisté ostravského Baníku strádají. Místo toho, aby jako v minulých dvou sezonách proháněli elitní české týmy, propadli se do boje o záchranu. Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško vysvětluje,...

23. října 2025  17:15

