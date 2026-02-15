Fritz a Shelton potvrdili roli favoritů, v Dallasu si proti sobě zahrají o titul

Tenisový turnaj v Dallasu v neděli vyvrcholí americkým finálovým duelem mezi nejvýše nasazenými hráči Taylorem Fritzem a Benem Sheltonem. Světová sedmička Fritz vyřadil v semifinále po dvou tiebreacích Chorvata Marina Čiliče, devátý hráč světa Shelton porazil po třísetové bitvě obhájce prvenství Denise Shapovalova z Kanady.

Taylor Fritz v semifinále turnaje v Dallasu. | foto: Profimedia.cz

Osmadvacetiletý Fritz v zápase, ve kterém se ani jednomu soupeři nepovedl brejk, předčil Čiliče v počtu zahraných es v poměru 22:16, ve zkrácených hrách zvítězil 7:5 a 7:3. O devět let staršímu Chorvatovi překazil první možnost připsat si jubilejní 600. vítězství v kariéře a zahraje si o jedenáctý titul v kariéře.

Čtvrtfinalista Australian Open Shelton odehrál třetí třísetový zápas v řadě a podruhé za sebou se mu povedl obrat po ztrátě první sady. Loňského šampiona Shapovalova porazil 4:6, 6:4, 7:6, rozhodující tiebreak vyhrál 7:4. Proti Fritzovi bude třiadvacetiletý hráč usilovat o čtvrtý titul na ATP Tour.

„Říkáte, že tohle je právě to finále, které jste chtěli vidět? Moc se na ten zápas těším,“ řekl Shelton směrem k divákům v pozvánce na finále, ve kterém se od 20:00 SEČ utkají dva v současnosti nejlepší američtí tenisté. V dosavadních dvou vzájemných zápasech si každý připsal jednu výhru.

Tenisový turnaj mužů v Dallasu

(tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů)

Dvouhra - semifinále:
Fritz (1-USA) - Čilič (Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Shelton (2-USA) - Shapovalov (7-Kan.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

