Fritz a Shelton potvrdili roli favoritů, v Dallasu si proti sobě zahrají o titul

Osmadvacetiletý Fritz v zápase, ve kterém se ani jednomu soupeři nepovedl brejk, předčil Čiliče v počtu zahraných es v poměru 22:16, ve zkrácených hrách zvítězil 7:5 a 7:3. O devět let staršímu Chorvatovi překazil první možnost připsat si jubilejní 600. vítězství v kariéře a zahraje si o jedenáctý titul v kariéře.
Čtvrtfinalista Australian Open Shelton odehrál třetí třísetový zápas v řadě a podruhé za sebou se mu povedl obrat po ztrátě první sady. Loňského šampiona Shapovalova porazil 4:6, 6:4, 7:6, rozhodující tiebreak vyhrál 7:4. Proti Fritzovi bude třiadvacetiletý hráč usilovat o čtvrtý titul na ATP Tour.
„Říkáte, že tohle je právě to finále, které jste chtěli vidět? Moc se na ten zápas těším,“ řekl Shelton směrem k divákům v pozvánce na finále, ve kterém se od 20:00 SEČ utkají dva v současnosti nejlepší američtí tenisté. V dosavadních dvou vzájemných zápasech si každý připsal jednu výhru.
Tenisový turnaj mužů v Dallasu
(tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů)
Dvouhra - semifinále: