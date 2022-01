Zaskočený Medveděv: Cítím se mizerně fyzicky. Rusové i tak na ATP Cupu uspěli

Rusko v prvním zápase skupiny B dostal do vedení Safjullin, jenž zdolal Arthura Rinderknecha 2:1 na sety. Následně však strůjce loňského titulu Medveděv podlehl 35. hráči žebříčku Humbertovi 7:6, 5:7 a 6:7. Rozhodující bod získali Rusové v deblu po výhře dvakrát 6:4 nad Fabricem Martinem a Édouardem Rogerem-Vasselinem.

„Cítím se mizerně fyzicky, to je vše, co k tomu teď můžu říct,“ řekl vítěz posledního US Open Medveděv, jenž se dopustil 44 nevynucených chyb. Humbert si užíval největší výhru v kariéře. „Byl to skvělý zápas. Jsem šťastný,“ dodal poté, co ruského favorita i podruhé zdolal. V září 2020 to bylo na antuce v Hamburku.

Ve skupině C Američané přehráli 3:0 Kanadu, už po dvouhrách rozhodli Taylor Fritz s Johnem Isnerem. Do semifinále turnaje s dotací 10 milionů dolarů postoupí vítězové čtyř skupin. ATP Cup skončí příští neděli, týden nato začne úvodní grandslam sezony Australian Open.