Skvělý Lehečka v Adelaide smetl Kordu a zahraje si druhé finále v kariéře

Sedmý nasazený Lehečka v obou setech dvakrát prolomil Kordův servis, zatímco sám odvrátil všechny tři brejkboly. Utkání, v němž skvěle returnoval, zakončil po 71 minutách čistou hrou a podruhé v kariéře postoupil do finále.

„Trochu mě překvapilo, že to šlo takhle dobře, ale udělal jsem pro to všechno,“ citoval Lehečku web ATP. „Užívám si každou minutu svého prvního startu v Adelaide a na kurtu je to vidět,“ dodal 31. hráč světa, jenž na turnaji ve čtyřech zápasech ztratil jediný set.

Dvaadvacetiletý český tenista vloni v srpnu ve Winston-Salemu nestačil ve finále na Argentince Sebastiána Báeze, tehdy se mohl s o rok starším Kordou poprvé střetnout, Američan ale před semifinále odstoupil kvůli zranění.

Utkání Lehečky s Kordou bylo také duelem bývalých českých daviscupových reprezentantů, kteří nyní plní rolí trenérů. Zatímco Lehečkovi pomáhá Tomáš Berdych, syn českého vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy využívá konzultací s Radkem Štěpánkem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide tvrdý povrch Muži (dotace 739.945 dolarů) Dvouhra - semifinále:

Lehečka (7-ČR) - Korda (3-USA) 6:2, 6:1