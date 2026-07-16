Aténské čtvrtfinále si zahraje i Valentová. Duel druhého kola ještě čeká Krejčíkovou

Zápas druhého kola ve čtvrtek v řecké metropoli ještě čeká Barboru Krejčíkovou, dvojnásobná grandslamová šampionka se utká s hráčkou z třetí stovky žebříčku Carole Monnetovou z Francie. Do čtvrtfinále už ve středu postoupila Sára Bejlek.
Kompletní tenisové výsledky
Devatenáctiletá Valentová měla v duelu se zkušenou Sasnovičovou výhodu bezmála stovky míst ve světovém žebříčku. V prvním setu sebrala soupeřce podání třikrát, ve druhé sadě dokonce čtyřikrát. Zvítězila za hodinu a 17 minut a o semifinále bude hrát se stejně starou Ruskou Alinou Kornějevovou, která hladce vyřadila druhou nasazenou Američanku Ann Liovou.
Valentová hrála čtvrtfinále i před svým wimbledonským debutem, prošla do něj na travnatém turnaji v Eastbourne. Do semifinále letos postoupila jen na turnaji nižší úrovně WTA ve Francii.
Turnaj žen v Aténách
tvrdý povrch, dotace 246 388 eur
Dvouhra - 2. kolo