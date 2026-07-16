Aténské čtvrtfinále si zahraje i Valentová. Duel druhého kola ještě čeká Krejčíkovou

Autor: ,
Aktualizujeme   18:23

Tereza Valentová se natahuje po míčku v prvním kole turnaje v Eastbourne. | foto: AP

Tenistka Tereza Valentová postoupila na turnaji v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová sedmička si ve druhém kole poradila s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou 6:3, 6:2.

Zápas druhého kola ve čtvrtek v řecké metropoli ještě čeká Barboru Krejčíkovou, dvojnásobná grandslamová šampionka se utká s hráčkou z třetí stovky žebříčku Carole Monnetovou z Francie. Do čtvrtfinále už ve středu postoupila Sára Bejlek.

Kompletní tenisové výsledky

Devatenáctiletá Valentová měla v duelu se zkušenou Sasnovičovou výhodu bezmála stovky míst ve světovém žebříčku. V prvním setu sebrala soupeřce podání třikrát, ve druhé sadě dokonce čtyřikrát. Zvítězila za hodinu a 17 minut a o semifinále bude hrát se stejně starou Ruskou Alinou Kornějevovou, která hladce vyřadila druhou nasazenou Američanku Ann Liovou.

Valentová hrála čtvrtfinále i před svým wimbledonským debutem, prošla do něj na travnatém turnaji v Eastbourne. Do semifinále letos postoupila jen na turnaji nižší úrovně WTA ve Francii.

Turnaj žen v Aténách

tvrdý povrch, dotace 246 388 eur

Dvouhra - 2. kolo
Valentová (7-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:3, 6:2

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Merlier má hattrick, Bittner skončil na zemi. Závěr etapy zdramatizovaly nástupy

Tim Merlier slaví triumf ve 12. etapě Tour de France.

Frenetický úvod, klidný střed a opět velký chaos na závěr. Dvanáctou etapu Tour de France zdramatizovala série nástupů, kterou rozpoutali jezdci týmu Lidl-Trek s Mathiasem Vackem. Hromadný dojezd do...

16. července 2026  13:40,  aktualizováno  18:39

Aténské čtvrtfinále si zahraje i Valentová. Duel druhého kola ještě čeká Krejčíkovou

Aktualizujeme
Tereza Valentová se natahuje po míčku v prvním kole turnaje v Eastbourne.

Tenistka Tereza Valentová postoupila na turnaji v Aténách do čtvrtfinále. Turnajová sedmička si ve druhém kole poradila s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou 6:3, 6:2.

16. července 2026  18:23

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

16. července 2026  18:07

12. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Momentka z jedenácté etapy Tour de France.

Ve čtvrtek 16. července se cyklisté v rámci 12. etapy Tour de France 2026 vydají na 179,1 kilometru dlouhou trasu ze slavného závodního okruhu Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Přestože se v závěru...

16. července 2026  18:02

Když ikona manažersky selže. Yzermanovi uškodil původní stav kádru i spor s lídrem

Steve Yzerman

Když se před sedmi lety vrátil na jemu velmi dobře známou adresu, v organizaci i celém městě doufali, že tradiční značku NHL dokáže povznést. Cítili naději, že je z marasmu dokáže klubová ikona...

16. července 2026  17:05

Tenistka Kasatkinová si v Řecku vzala krasobruslařku. Zvolily netradiční oblečení

Svatba australské tenistka Darjy Kasatkinové a krasobruslařky Natalji...

Australská tenistka Darja Kasatkinová se provdala za svou partnerku, krasobruslařku Natalju Zabijakovovou. Komorní obřad se konal na řeckém pobřeží a novomanželky zaujaly netradičními svatebními...

16. července 2026  16:07

Nechtěl jsem, aby byly buranské, říká designér nových dresů Slavie Fuksa

Pavel Fuksa navrhl nové dresy Slavie pro sezonu 2026/2027.

Už v dětství si vymýšlel a kreslil fotbalové dresy. Snil o tom, že bude fotbalistou a jeden z těch pěkných mundúrů si obleče. Nakonec vystřídal zvučných adres hned několik, jen ne fotbalových....

16. července 2026

Venkovní dresy Viktorie vychází z piva i umu Plzeňanů. Domácí zase z přírody

Viktoria Plzeň představila druhou sadu dresů od společnosti Macron.

Fotbalová Viktoria Plzeň představila unikátní druhou sadu dresů od společnosti Macron. Jejich design odkazuje na schopnosti, tvrdou práci i um všech Plzeňanů, na kterých bylo město budováno. Jeho...

16. července 2026  14:05,  aktualizováno  15:45

Boje o EuroBasket začnou Čechům s Belgií a Norskem. Seveřany vyzvou vůbec poprvé

Český rozehrávač Ondřej Sehnal (vlevo) zastavuje Alexandra Liberta z Belgie.

Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.

16. července 2026  13:46,  aktualizováno  15:10

Král zamířil do Dánska. FC Kodaň sleduju už řadu let, podotkl český záložník

Český záložník Alex Král oslavuje gól proti Realu Madrid.

Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro osmadvacetiletého...

16. července 2026  15:09

Fotbalové přestupy ONLINE: Král podepsal v Kodani, Slavia pouští Vorlického

Sledujeme online
Alex Král (vpravo) z Unionu Berlín v souboji s Fabianem Nurnbergerem z...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

16. července 2026  14:38

Vonnová na červeném koberci zářila ve flitrech. Přiznala problémy s chůzí

Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY

Lindsey Vonnová byla ve středu jedním z hostů cen ESPY. Na galavečer dorazila v nepřehlédnutelném třpytivém modelu. Přestože se půl roku po vážném pádu na olympijských hrách cítí podle svých slov...

16. července 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.