Asi jsem toho ještě nevyhrála dost, když musím hrát kvalifikaci, rýpla si Siniaková

Siniaková je aktuální světovou jedničkou, ze čtyřhry vlastní jedenáct grandslamových titulů, k tomu má jeden i z mixu. Obě soutěže ovládla také na olympijských hrách. Ve třiceti letech už je naprostou legendou.
Navíc se pro US Open dala dohromady s Pattenem, lídrem mužského žebříčku a trojnásobným grandslamovým šampionem.
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Siniaková s Pattenem prolétli kvalifikací mixu, vyzvou Djokoviče a Sabalenkovou
Ani to jim ale místo přímo v hlavní soutěži nezajistilo, mezi šestnáct párů se museli propracovat z pondělní kvalifikace.
Oba zápasy v ní zvládli suverénně: Valentina Vacherota s Tatjanou Mariaovou i Christiana Harrisona s Peyton Stearnsovou smetli shodně 4:1 a 4:2.
V úterý od 17:00 SELČ vyzvou v prvním kole hlavní soutěže, tedy osmifinále, nejvýše nasazený pár Novak Djokovič, Aryna Sabalenková.
Na největší kurt světa pojmenovaný po Arthuru Asheovi půjdou coby favorité právě kudrnatá Češka a vysoký Brit. Beze sporu mají lepší deblové kvality, navíc si už vyzkoušeli upravený formát počítání, v němž se sety hrají jen do čtyř gamů a za stavu 40:40 rozhoduje jediný míč.
A jistě také budou mít motivaci ukázat, že si začátek v kvalifikaci nezasloužili. Jedinými ryzími deblisty, kteří se dostali rovnou do hlavní soutěže, jsou italští obhájci Andrea Vavassori a Sara Erraniová. Jinak pořadatelé pozvali singlové hvězdy, z nichž utvořili sice atraktivní páry, ale otázkou je, jak jim to spolu na kurtu půjde.
„Jde jim více o to, aby to byla dobrá exhibice a zábava, než o to, aby tu sportovci co nejvíce makali a v soutěži hráli ti nejlepší,“ prohlásila Siniaková po kvalifikaci pro Tenisový svět.
Loni, kdy se mix na US Open hrál v této upravené podobě poprvé, triumfovali už zmínění Vavassori s Erraniovou. Siniaková s Pattenem by je letos mohli napodobit.
Osmifinále a čtvrtfinále jsou v New Yorku na programu v úterý, semifinále a finále ve středu. Jelikož se hraje ještě před začátkem hlavních soutěží dvouher, očekávají se početné návštěvy.
Fanoušci přijdou na Carlose Alcaraze se Serenou Williamsovou, lákavou dvojici tvoří také Jakub Menšík s Karolínou Muchovou.
Favority na titul a s ním i prémii milion dolarů ale hledejte jinde. Už loni se ukázalo, že ve čtyřhře mají největší odhodlání uspět debloví specialisté.