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Asi budu nosit jen tílko, smál se Svrčina po vydřené výhře. Věří si i na další kolo

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  10:13

Dalibor Svrčina v prvním kole US Open. | foto: ČTK

Vyhrál první dva sety, další dvě sady ale ztratil v koncovkách. A tak si Dalibor Svrčina premiérový postup do druhého kola US Open musel vybojovat až v závěrečném pátém dějství. „Jsem moc rád, je to cenné vítězství,“ hodnotil triumf 6:4, 6:3, 5:7, 5:7 a 6:2 nad Francouzem Valentinem Royerem. Po výhře český tenista žertoval, že mu pomohlo převléct se do tílka.

„Zápas byl dlouhý a náročný. Po čtvrtém setu jsem se ze sebe snažil dostat maximum. Fyzicky jsem se cítil docela dobře. Na to, že jsem třetí a čtvrtý set trochu pokazil, do toho pátého jsem nastoupil neskutečně,“ vážil si Svrčina.

Jeho první zápas na posledním grandslamu sezony proti 75. hráči světa Royerovi trval čtyři hodiny. Třiadvacetiletý Čech, který je v žebříčku až ve druhé stovce, v něm zapsal 61 vítězných míčů a 39 nevynucených chyb, jeho soupeř byl v obou statistikách horší – měl 54 winnerů a 42 kiksů.

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Po povedené kvalifikaci mohl Svrčina těžit z kvalitní zápasové praxe, před rozhodujícím pátým setem se snažil co nejvíc soustředit na utkání. „Nejde mít úplně čistou hlavu, ale snažil jsem se do toho jít s tím, že je to furt 2:2 na sety a vyrovnané,“ popisoval v rozhovoru s českými novináři v New Yorku.

„Cítil jsem, že jsem měl ve většině zápasu navrch. Říkal jsem si, že do toho půjdu, padalo to tam a jsem rád, že jsem udržel dobře nastavenou hlavu. Často je totiž vidět, že když člověk přijde o vedení 2:0, tak většinou prohrává i ten pátý set. O to cennější pro mě tohle vítězství je.“

Před závěrečným setem se také převlékl z trička do tílka. V novém oblečení získal brzy náskok 5:0 a duel dotáhl do vítězného konce. „Za prvé už jsem neměl normální trička, to byl hlavní důvod. A za druhé jsem loni ke konci roku hrál také v tílku a dařilo se mi. Stejně tak tomu bylo i v posledním kole kvalifikace. Na druhé kolo si tedy vezmu asi tílko rovnou a uvidíme,“ žertoval český tenista.

Dalibor Svrčina se natahuje pro míček v prvním kole US Open.

Postupem do druhého kola si Svrčina vyrovnal grandslamové maximum, do stejné fáze se dostal ještě před třemi lety na Australian Open. Teď si může odškrtnout i výhru v hlavní soutěži US Open.

„Je to vtipné, vždycky jsem měl za to, že se mi tu hraje nejhůř,“ pousmál se. „Tím, že jsem předtím prohrál brzy v Cancúnu, jsem zde měl více času na přípravu. Už jsem tu šestý týden, takže jsem si už v kvaldě dělal srandu, že když prohraju, tak aspoň poletím domů. Možná jsem hrál o to uvolněněji a pořád to tak jede. Cítím se dobře.“

Aby si pobyt za oceánem ještě prodloužil, musí ve druhém kole porazit nasazenou jednadvacítku Luciana Darderiho. S Italem se utká už pošesté v kariéře, zatím s ním má negativní bilanci 2:3.

„Je to další hráč, kterého znám velmi dobře, máme i stejného italského agenta. Luciano je stejný ročník jako já a známe se od 13 let,“ líčil Svrčina. „Vždy jsme měli docela vyrovnané zápasy, takže si myslím, že z těch nasazených hráčů by to mohl být jeden z těch lepších losů. Umí zahrát výborně, je to skvělý hráč, ale myslím, že to může být zápas, který mohu vyhrát.“

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