Jedna žena vládne všem. Velký rok malé Ashleigh

„Neuvěřitelné, fantastické. Na různých površích, na různých kontinentech. Mám pocit, že jsem předváděla výjimečný tenis,“ pronesla slečna, která je i přes pouhých 166 centimetrů aktuálně globální obryní sportu.

Australanka Ashleigh Bartyová se raduje z vítězství nad Petrou Kvitovou.

V Šen-čenu vyhrála Turnaj mistryň, nejštědřeji dotovanou akci v historii WTA. Sezonu končí jako královna žebříčku. V červnu si v Paříži proti Markétě Vondroušové připsala první grandslamový triumf – na půl roku to nezní zle, což?



A nemluvě o tom, že Bartyová dokonce před lety zběhla ke kriketu, aby si od tenisu odpočinula… „V tom je unikátní a liší se od všech skvělých hráček současnosti,“ říká Alicia Moliková, kapitánka australského fedcupového týmu. „Ví, jak vypadá život na druhé straně břehu. O to víc si užívá přítomnost. A podle mě právě proto zůstane na špici velmi dlouho.“

Ashleigh Bartyová pózuje společně se sběrači míčků po triumfu na Turnaji mistryň.

Tenis v podání Bartyové je radost pro fanoušky a muka pro soupeřky. „Výborně servírovala, hrála strašně chytře,“ velebila ji po semifinále poražená Karolína Plíšková. Pestrost, předvídavost a zároveň údernost. Všechno tohle zvládá.



„Vzpomínám si, jak jsem ji viděla poprvé. Přišel za mnou kamarád a říkal mi, že tohle prostě musím vidět,“ líčí Moliková „A měl pravdu. Ta holčička byla úžasná, uměla úplně všechno. Byla menší než ostatní, ale tenisově o tolik vyspělejší!“

Turnaj mistryň 2019 speciání příloha iDNES.cz

Bartyová si v Číně vydělala téměř 4,5 milionu dolarů, letos její prize money činí přes 11 milionů. Z talentované dívky se zajímavým příběhem je celebrita. Sport milující Austrálie by ji snad nejradši korunovala.



„Má doslova legie příznivců,“ tlumočí Moliková. „Malé děti, které na ni rády koukají. Teenagery, kteří chtějí hrát jako ona. Mámy a táty, co ji obdivují a přejí si, aby jejich ratolesti byly taky takhle šikovné… Víte, my jsme hodně kritičtí; dokud nejste v něčem nejlepší na světě, je těžké dostat se na titulní strany novin. Ash to zvládla.“

Moliková ji přijela do Číny zkontrolovat už proto, že je na řadě ještě finále Fed Cupu mezi Austrálií a Francií; hostitelská země má tedy přichystán pádný trumf.

A Bartyové prodloužení sezony tolik nevadí. Čeká ji konečně delší pobyt doma, vždyť tenisový rok 2020 jako vždy začne na nejvzdálenějším z kontinentů. Melbourne se už pomalu začíná připravovat na nefalšovanou bartymánii.

Nebude snadné ji ustát. Zároveň nejlepší tenistka současnosti věří, že to díky svému přístupu dokáže.



„Na životě je nejkrásnější cesta, kterou každý den jdeme,“ pronesla v Šen-čenu. „Nebýt jen lepším tenistou, ale hlavně lepším člověkem. A já cítím, že se mi v tomto směru daří rozvíjet.“

Když se to spojí s jejím umem na kurtu, ostatní tenistky aby si pořídily klobouky: na smeknutí před tím, jak velký rok právě malá Ashleigh zakončila.