Po dvou letech na vrchol? Bartyová uvolnila tenisový trůn i pro Plíškovou

Nebyl to v podání Ashleigh Bartyové povedený vstup do druhé poloviny tenisové sezony. Australanka, jež se od ledna vyškrábala z 15. místa žebříčku WTA až na samotný vrchol, nestačila na 20letou Američanku Keninovou 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

„Ale nepanikařím. Byl to můj první zápas na tvrdém povrchu po dlouhé době,“ prohodila 23letá Bartyová.

Kanadský Rogers Cup, v jehož pořadatelství se pravidelně střídají Toronto a Montreal, platí za jednu z prvních zastávek putování po zámořských betonech. Tenistky se po krátké dovolené vracejí zpět do herního režimu, pomalu časují formu před US Open.

Přesto společně s porážkou Sloane Stephensové (světovou osmičku překvapivě vyřadila česká kvalifikantka Marie Bouzková) patřilo loučení Bartyové k senzacím úterního programu.

„Nebyla jsem se schopná předvádět standard, který od sebe očekávám,“ přidala Bartyová, jež se letos ve dvouhře vůbec poprvé pakovala z turnaje hned po prvním zápase.



Naposledy se to bývalé hráčce kriketu stalo loni v květnu na turnaji v Římě.

Toronto, které si při posledních návštěvách zamilovala, ale neopouští. Společně s Viktorií Azarenkovou nadále zůstává v pavouku čtyřhry. „Snad tu ještě několik dní přespím,“ doufá.

Zůstat však nemusí v čele tenisového žebříčku. V následném pondělním vydání ji totiž mohou vystřídat dvě slečny: Naomi Ósakaová a Karolína Plíšková.

Zraněné rameno? Spíš prevence Bartyová do duelu proti Keninové nastoupila s obvázaným pravým ramenem. „Při prvních dnech po pauze a při takové zátěži jde o prevenci. Míčky tady létají vysoko, takže se rameno dostává do většího zápřahu,“ řekla.

Bartyová v Kanadě obhajovala loňské semifinále. V žebříčku tedy odepíše 349 bodů. Druhá Ósakaová tak před vstupem do turnaje ztrácí pouhých 27 bodů, třetí Plíšková 205.

Obě tenistky se v Torontu mohou střetnout ve finále. V něm platí: titul = post jedničky.

V případě, že Ósaková zvládne středeční úvodní duel proti Němce Mariové a Plíšková se neprobije do semifinále, rozsvítí se u Japonky po osmitýdenní pauze opět pořadové číslo 1.

Pokud Ósakaová nezvládne úvodní zápas a Plíšková nepostoupí mezi čtyři nejlepší, Bartyová zůstane nadále v čele.

„Není to ale něco, čím bych se zabývala a soustředila se na to. Vlastně ani nevím, kdo mě může vystřídat,“ řekla Bartyová. „Je to pouze číslo u vašeho jména, které vás nikterak nedefinuje.“