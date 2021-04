Austrálie, sbohem! Bartyová v slzách, do konce sezony se domů nevrátí

S domovem se Bartyová právě kvůli vědomí, že jej příští půlrok neuvidí, loučila nerada. „Když se odjezd blížil, samozřejmě přicházely i slzy. Plakala jsem, i když jsem nakonec opravdu odletěla,“ prozradila na turnaji v Miami.

Jelikož Austrálie razí v boji proti koronaviru přísnou strategii, která obnáší mimo jiné povinnou dvoutýdenní karanténu pro všechny, kdo do země přicestují, Bartyová si uvědomuje, že v nahuštěném programu sezony nemá prostor pro tak dlouhou izolaci v hotelovém pokoji.

„Zatím plánujeme, že budeme pryč až do US Open, možná i do konce celé sezony. Bezpochyby to pro mě bude něco nového,“ přemítá tenistka.

Chmury ze stesku po domově zatím zahání nejlepším možným způsobem - na kurtech v Miami si poradila už s pěti vyzývatelkami, mimo jiné s Běloruskami Azarenkovou a Sabalenkovou. V sobotu si zahraje o titul s Kanaďankou Andreescuovou.



„Jsem určitě šťastná, že tu můžu být. Že jsem zpátky na kurtu a soutěžím, mi přináší úsměv na tvář,“ raduje se Australanka.

První cesta z Austrálie se protáhla na 50 hodin

Než vyrazila na Floridu, neopustila Bartyová svou rodnou zemi déle než rok. Naprosto nezvyklá situace pro sportovkyni zvyklou na kočovný život a hektické přesouvání z jednoho konce světa na druhý.

Bez zápasů na okruhu WTA byla dlouhých jedenáct měsíců: na konci února 2020 vypadla v semifinále turnaje v Dauhá s Petrou Kvitovou, další ostrý start si schovala až na začátek února roku letošního.

Ze strachu z cestování v době pandemie a kvůli omezeným možnostem přípravy v Austrálii se tamní tenisová modla rozhodla přečkat turbulentní období doma. Vynechala i loňské grandslamy US Open a Roland Garros, přesto díky úpravám žebříčkových pravidel zůstala světovou jedničkou.

A coby tenisová královna si mohla dovolit prodlévat ve svých komnatách a vyhlížet, až ji poddaní přijdou navštívit.

Dočkala se v únoru letošního roku, kdy její domovina hostila úvodní grandslam sezony Australian Open a přípravné turnaje. Bartyová jeden z nich ovládla, na sledovanějším podniku v Melbourne se však zasekla ve čtvrtfinále zásluhou Karolíny Muchové.

Svou přítomností pak 24letá tenistka nepoctila ani organizátory hvězdných akcí v Dauhá a Dubaji, Austrálii opustila až v polovině března, kdy zamířila na Masters do Miami.

„Cestování bylo určitě bizarní. Nikdy předtím jsem neviděla letiště tak tichá,“ líčila své dojmy. Jelikož více než rok podobný přesun nezažila, jako by si tento první výlet chtěla užít co nejvíc - na cestě strávila kvůli zrušeným letům téměř padesát hodin.



„Rozhodně nebylo nejjednodušší se do Miami dostat.“

Až na Floridě Bartyová poprvé pořádně okusila, co obnášejí bubliny tenisových turnajů, pro její kolegyně a kolegy věc už zcela běžná.

„Bezpochyby je to jiné,“ poznává. „Celý svět se musel ohromně přizpůsobit situaci, ve které teď jsme. Pro nás je úžasné, že jsme v bezpečném prostředí, v němž můžeme hrát a dělat to, co máme rádi.“

Obvoláme přátele

Vzhledem k tomu, že návrat do domovského paláce pro ni zůstává na dlouhou dobu zapovězený, bude Bartyová potřebovat základnu, kam se uchýlí mezi jednotlivými turnaji.



„Po Miami vyrazíme do Charlestonu, potom je jen malé okénko mezi Charlestonem a Stuttgartem, takže to zvládneme lehce,“ nastiňuje další plány. „Doufám, že jednotlivé turnaje budu hrát dlouho a budu zaneprázdněná zápasy, ale určitě obvoláme přátele po celém světě a uvidíme, jestli nám dovolí k nim vtrhnout.“

A tak bude tenisová panovnice vyrážet do všech koutů říše, kde bude chtít potvrzovat svou vládu a krotit odpůrkyně. První krůček splnila, světovou jedničkou zůstane i po zastávce v Miami.