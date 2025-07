Když před měsícem v boji o titul vládkyně antukové Paříže podlehla Coco Gauffové, na tiskové konferenci říkala mimo jiné, že Američanka uspěla „ne díky tomu, že hrála úžasně, ale proto, že jsem udělala tolik chyb“.

Za tyto komentáře se na ni snesla vlna kritiky, rivalce se poté omluvila.

A po podobně těsném neúspěchu ve čtvrtečním semifinále Wimbledonu, v němž nestačila na Amandu Anisimovovou, ukázala, že se poučila. Jakmile usedla před mikrofon, novináře pozdravila slovy:

„Tiskovku jako na Roland Garros neuvidíte, takže jestli někdo čeká na něco takového, může odejít,“ rozesmála se.

Jako důvod mnohem vyrovnanějšího a profesionálnějšího vystoupení před médii nejprve – opět žertovně – uvedla, že „už nechce čelit takové nenávisti“, pak ho upřesnila: „Všichni jsme lidé a mohou nám ujet nervy. Ale připomínám si, že mi takové chování nepomůže. Teď jsem si před tiskovkou vzala více času, abych mohla být Aryna, a ne ta šílená osoba jako na Roland Garros.“

Což ovšem neznamená, že by ji londýnská porážka štvala méně než ta z francouzské metropole.

„Po prohraném zápase se vždycky cítíte, že chcete umřít, že už nechcete existovat, že to je konec života. Ale s odstupem času vidíte, že soupeřka prostě hrála lépe.“

Běloruská světová jednička proti Anisimovové, které v žebříčku patří dvanácté místo, prohrála první set 4:6, a přestože druhý stejným poměrem vyválčila, v rozhodujícím nabrala ztrátu 1:4 a později i 2:5.

Ještě dokázala snížit na 4:5, avšak následně znovu zakolísala při servisu a při celkově čtvrtém mečbolu Američanky kapitulovala.

„Musím říct, že byla odvážnější, hrála agresivněji,“ ocenila Anisimovovou. „Mně se někdy zastavovaly ruce a dělala jsem chyby, které bych neměla. Měla jsem myslet na to, že jsem na vrcholu žebříčku a že můžu vyhrát. Myslím, že v určitém momentu zápasu jsem na to zapomněla.“

Dál tak musí čekat na své první wimbledonské finále, těsně před ním vypadla už potřetí. V sezoně 2021 v semifinále nestačila na Karolínu Plíškovou a o dva roky později ji vyřadila Uns Džábirová.

„S Wimbledonem mám teď komplikovaný vztah, ale doufám, že ho jednoho dne změním na veskrze pozitivní. Pokud tenhle turnaj jednou vyhraju, tak se na to zpětně podívám a řeknu si, že jsem to dokázala navzdory těmto porážkám. Teď je to těžké, ale vrátím se silnější.“

Zklamání jí připravil i třetí grandslam aktuální sezony. Na Australian Open nezvládla finále, opět ve třech setech, titul nezískala ani na Roland Garros, ani ve Wimbledonu. Přitom je v posledních letech jednoznačně nejvíce konzistentní tenistkou a suverénní světovou jedničkou.

„Při všech těchto třech porážkách jsem nevěřila sama v sebe,“ snažila se najít příčinu. „Ještě mi zbývá US Open, tak uvidíme.“

Těmito slovy tiskovou konferenci zakončila a pak na novináře vyplázla jazyk a ještě jednou jim připomněla, že už si dávala mnohem větší pozor než před měsícem: „Ha, nedostali jste nic.“