Táta je můj hnací motor. Sabalenková plakala a pak řekla: Musím vyhrát pro děti

Běloruska bojovala o titul už na lednovém Australian Open a v červnu na Roland Garros, vždycky se ale musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. V Melbourne senzačně podlehla Madison Keysové, v Paříži nestačila na jinou Američanku Coco Gauffovou.
Do New Yorku přijela obhajovat loňskou trofej a díky úspěchu zvýšila svůj počet grandslamových pohárů na čtyři. „Jsem na sebe neskutečně pyšná, obhájit titul je vždycky těžké, jsem ráda, že se mi to po těch náročných momentech téhle sezony povedlo.“
Sabalenková konečně slaví. Světová jednička obhájila titul na US Open
O čem ještě po vítězství mluvila?
O letošních prohrách na grandslamech: „Po Australian Open jsem si myslela, že bude správné na to zapomenout a posunout se dál. Ale na Roland Garros se stalo to samé, tak jsem si řekla, že je načase se z toho poučit, nechtěla jsem, aby se to stalo znovu. Byla jsem na Mykonosu, četla jsem si a zamyslela se: Proč bych měla nechat svoje emoce, aby mě ovládaly?“
O knížce, kterou četla na dovolené: „Je to příběh o muži, který se učí sebekontrole, aby o všem zbytečně moc nepřemýšlel. Ta knížka mi hodně pomohla, abych se zamyslela sama nad sebou, abych se zaměřila na ty důležité věci. Spousta lidí mi tu knížku doporučovala a tohle byl ten správný moment, kdy si ji přečíst.“
O těžkých chvílích ve finále: „Byly dvě situace, kdy jsem nad sebou málem ztratila kontrolu. Ale řekla jsem si: Ne, to zvládneš, je to v pořádku. Je pochopitelné, že soupeřka ve finále grandslamu bude bojovat a nebude to lehký zápas.“
O mentálním nastavení: „Myslela jsem si, že mě nikdo nemůže porazit, že všechna finále vyhraju, což bylo špatné nastavení. Před finále US Open jsem si řekla, že musím vyhrát nad svými emocemi. Šla jsem se porvat o každý balon, ať už bude situace jakákoliv. Snad už budu mít emoce vždy pod kontrolou.“
O soupeřce Anisimovové: „Gratuluju Amandě k postupu do dvou grandslamových finále po sobě. Hraje neuvěřitelný tenis. Vím, jak moc bolí prohrát ve finále. Ale až vyhraje svůj první titul, bude to stát za to. Po těch těžkých prohrách si to užije ještě víc.“
O čtvrtém titulu na majorech: „Tento titul určitě vnímám jinak než ty tři předchozí, hlavně kvůli těm prohraným finále. Musela jsem překonat těžké chvíle, protože jsem cítila, že si letos zasloužím vyhrát grandslam. Když se to povedlo, jen jsem padla na kolena a byla šťastná. Jsem na sebe pyšná.“
O otci, který v roce 2019 zemřel: „Když zemřel, byla jsem v depresích. Ale rozhodla jsem se vzít si to jako motivaci, abych dostala naše rodinné jméno do historie. Cítím jeho ochranu shora, stal se mým hnacím motorem.“
O klubu, kde vyrůstala: „Dnes ráno jsem dostala video z tenisové školy, kde jsem začínala, od dětí. Povzbuzovaly mě. Ráno jsem trochu plakala, v tu chvíli jsem si uvědomila, že je nemůžu zklamat. Musím jim předat trochu pozitivní energie.“
O pomoci psycholožky: „Psychické zdraví je velmi důležité, pět let jsem spolupracovala s psycholožkou. Hodně mi pomohla. Ale v jednu chvíli jsem si uvědomila, že jsem na ní závislá, necítila jsem zodpovědnost za moje chování. Tak jsem si řekla, že to musím zvládnout sama.“
O americkém publiku: „Mám pocit, že jsme si v průběhu let vybudovali vztah. Poprvé, když jsem tu hrála proti Američankám, říkala jsem si jen: To ne, já nechci hrát. Pak jsem cítila trochu víc podpory. A letos ještě větší. Jsem nadšená a těším se, že se sem příští rok zase vrátím.“