Táta je můj hnací motor. Sabalenková plakala a pak řekla: Musím vyhrát pro děti

Markéta Plšková
  13:15
Do sálu pro tiskové konference dorazila se šampaňským v ruce, obřími brýlemi Moët na hlavě a spustila: „Tohle bude zábava!“ Tenistka Aryna Sabalenková obhájila titul na grandslamovém US Open, když ve finále porazila Američanku Amandu Anisimovovou 6:3, 7:6 (7:3). „Letos jsem už dvě grandslamové finále prohrála, teď se cítím úžasně.“
Aryna Sabalenková pózuje s trofejí pro šampionku US Open.

Aryna Sabalenková pózuje s trofejí pro šampionku US Open. | foto: AP

Aryna Sabalenková pózuje s trofejí pro šampionku US Open.
Aryna Sabalenková slaví výhru ve finále US Open.
Aryna Sabalenková slaví výhru ve finále US Open.
Aryna Sabalenková se raduje z povedené výměny ve finále US Open.
15 fotografií

Běloruska bojovala o titul už na lednovém Australian Open a v červnu na Roland Garros, vždycky se ale musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. V Melbourne senzačně podlehla Madison Keysové, v Paříži nestačila na jinou Američanku Coco Gauffovou.

Do New Yorku přijela obhajovat loňskou trofej a díky úspěchu zvýšila svůj počet grandslamových pohárů na čtyři. „Jsem na sebe neskutečně pyšná, obhájit titul je vždycky těžké, jsem ráda, že se mi to po těch náročných momentech téhle sezony povedlo.“

Sabalenková konečně slaví. Světová jednička obhájila titul na US Open

O čem ještě po vítězství mluvila?

O letošních prohrách na grandslamech: „Po Australian Open jsem si myslela, že bude správné na to zapomenout a posunout se dál. Ale na Roland Garros se stalo to samé, tak jsem si řekla, že je načase se z toho poučit, nechtěla jsem, aby se to stalo znovu. Byla jsem na Mykonosu, četla jsem si a zamyslela se: Proč bych měla nechat svoje emoce, aby mě ovládaly?“

O knížce, kterou četla na dovolené: „Je to příběh o muži, který se učí sebekontrole, aby o všem zbytečně moc nepřemýšlel. Ta knížka mi hodně pomohla, abych se zamyslela sama nad sebou, abych se zaměřila na ty důležité věci. Spousta lidí mi tu knížku doporučovala a tohle byl ten správný moment, kdy si ji přečíst.“

O těžkých chvílích ve finále: „Byly dvě situace, kdy jsem nad sebou málem ztratila kontrolu. Ale řekla jsem si: Ne, to zvládneš, je to v pořádku. Je pochopitelné, že soupeřka ve finále grandslamu bude bojovat a nebude to lehký zápas.“

Aryna Sabalenková slaví výhru ve finále US Open.
Aryna Sabalenková slaví výhru ve finále US Open.

O mentálním nastavení: „Myslela jsem si, že mě nikdo nemůže porazit, že všechna finále vyhraju, což bylo špatné nastavení. Před finále US Open jsem si řekla, že musím vyhrát nad svými emocemi. Šla jsem se porvat o každý balon, ať už bude situace jakákoliv. Snad už budu mít emoce vždy pod kontrolou.“

O soupeřce Anisimovové: „Gratuluju Amandě k postupu do dvou grandslamových finále po sobě. Hraje neuvěřitelný tenis. Vím, jak moc bolí prohrát ve finále. Ale až vyhraje svůj první titul, bude to stát za to. Po těch těžkých prohrách si to užije ještě víc.“

O čtvrtém titulu na majorech: „Tento titul určitě vnímám jinak než ty tři předchozí, hlavně kvůli těm prohraným finále. Musela jsem překonat těžké chvíle, protože jsem cítila, že si letos zasloužím vyhrát grandslam. Když se to povedlo, jen jsem padla na kolena a byla šťastná. Jsem na sebe pyšná.“

O otci, který v roce 2019 zemřel: „Když zemřel, byla jsem v depresích. Ale rozhodla jsem se vzít si to jako motivaci, abych dostala naše rodinné jméno do historie. Cítím jeho ochranu shora, stal se mým hnacím motorem.“

O klubu, kde vyrůstala: „Dnes ráno jsem dostala video z tenisové školy, kde jsem začínala, od dětí. Povzbuzovaly mě. Ráno jsem trochu plakala, v tu chvíli jsem si uvědomila, že je nemůžu zklamat. Musím jim předat trochu pozitivní energie.“

O pomoci psycholožky: „Psychické zdraví je velmi důležité, pět let jsem spolupracovala s psycholožkou. Hodně mi pomohla. Ale v jednu chvíli jsem si uvědomila, že jsem na ní závislá, necítila jsem zodpovědnost za moje chování. Tak jsem si řekla, že to musím zvládnout sama.“

O americkém publiku: „Mám pocit, že jsme si v průběhu let vybudovali vztah. Poprvé, když jsem tu hrála proti Američankám, říkala jsem si jen: To ne, já nechci hrát. Pak jsem cítila trochu víc podpory. A letos ještě větší. Jsem nadšená a těším se, že se sem příští rok zase vrátím.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Trungelliti vs. PaulsonTenis - Finále - 7. 9. 2025:Trungelliti vs. Paulson //www.idnes.cz/sport
7. 9. 14:35
  • 1.33
  • -
  • 3.24
Sinner vs. AlcarazTenis - Dvouhra mužů - finále - 7. 9. 2025:Sinner vs. Alcaraz //www.idnes.cz/sport
7. 9. 20:00
  • 1.84
  • -
  • 2.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...

Vuelta ONLINE: Otruba byl u zrodu velkého úniku, peloton mu dává prostor

Sledujeme online

Druhý týden cyklistické Vuelty zakončuje etapa „naruby“. To nejtěžší přichází v patnácté zkoušce závodu hned po startu, zatímco závěr 168 kilometrové trasy už je mírnější. Takový terén nabízí spoustu...

7. září 2025  13:01,  aktualizováno  14:21

ONLINE: Alpské přesuny. Kometa čelí v Lize mistrů Bernu, Hradec narazí na Bolzano

Sledujeme online

V pátek dohrály a přes víkend se vyměnily. Kometu a Hradec v hokejové Lize mistrů dál provází shodný program, tentokrát na stadionech soupeřů. Zatímco Brňané se po porážce v Bolzanu přemístili přes...

7. září 2025  13:50

Salač nedokončil Velkou cenu Katalánska. Po pádu ho zasáhla motorka do hlavy

Filip Salač po ošklivém pádu nedokončil dnešní Velkou cenu Katalánská kategorie Moto2. Českého jezdce zasáhla motorka do hlavy a musel být převezen do lékařského centra. Pro první vítězství v kariéře...

7. září 2025  13:39

Táta je můj hnací motor. Sabalenková plakala a pak řekla: Musím vyhrát pro děti

Do sálu pro tiskové konference dorazila se šampaňským v ruce, obřími brýlemi Moët na hlavě a spustila: „Tohle bude zábava!“ Tenistka Aryna Sabalenková obhájila titul na grandslamovém US Open, když ve...

7. září 2025  13:15

Cenzura na US Open. Neukazujte protesty proti Trumpovi, žádají pořadatelé

Když se Donald Trump naposledy objevil v největší tenisové aréně světa, přivítalo ho v New Yorku dunivé bučení. Před deseti lety coby americký prezidentský kandidát osobně sledoval ženské čtvrtfinále...

7. září 2025  13:02

Staněk dobře rozjetý závod v Monze nedokončil, vrazil do něj soupeř

Český jezdec Roman Staněk po nezaviněné kolizi nedokončil dobře rozjetý závod formule 2 v Monze. Pilot stáje Invicta tak přišel o šanci navázat na vítězství a druhé místo z předchozích dvou závodů.

7. září 2025  11:26,  aktualizováno  12:14

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

6. září 2025  19:45,  aktualizováno  7.9 12:04

Na Krejčího byl přehozen tlak. Vůdčí role Satoranského se podceňuje, míní Pumprla

Premium

Tři české zápasy viděl z tribuny přímo v Rize, další dva spolukomentoval z pražského studia. Bývalý reprezentační kapitán Pavel Pumprla pozorně sledoval výkony národního týmu na EuroBasketu i...

7. září 2025

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16

Tak si teda jeď, Marku. Jak Visma vyhlásila odpočinkový den a v UAE měnili plány

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Od moře až mezi mohutné skalní průrvy a do vysokých hor. Takových etap v itinerářích závodů Grand Tour moc nenajdete. Ta čtrnáctá na letošní Vueltě jí byla. S vítězem z úniku, který vlastně ani neměl...

7. září 2025  10:01

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

OBRAZEM: Neúnavný střelec a Bonyho dojemné loučení. Jaký byl zápas legend?

Dojemná chvíle přišla. Bývalý sparťan Bony Wilfried uspořádal na Letné benefiční rozlučku se svojí fotbalovou kariérou. Na pražský pažit přitáhl fotbalové hvězdy z tuzemska i zahraničí. Sám Wilfried...

7. září 2025  9:40

Stejný jako dřív. Lafata ozdobil rozlučku hattrickem: Lidem děkuju! Bylo to parádní

Ostré odpolední slunce mu pálilo do obličeje, když typickou dorážkou do prázdné brány otevřel skóre rozlučky Bonyho Wilfrieda a sparťanských legend. Bývalý reprezentační fotbalista David Lafata při...

7. září 2025  7:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.