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Sabalenková po kolapsu: Chci skončit s tenisem. Možná budu celý den ničit věci

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  21:05
První set získala poměrem 6:3, ve druhém vedla 5:3. Přesto Aryna Sabalenková čtvrtfinále Roland Garros do vítězného konce nedotáhla. Světová jednička nevídaným způsobem odpadla, proti Dianě Šnajderové prohrála dokonce deset gamů v řadě. „Právě teď chci skončit s tenisem,“ hlesla zdrceně na tiskové konferenci.
Zklamaná Aryna Sabalenková po porážce ve čtvrtfinále Roland Garros

Zklamaná Aryna Sabalenková po porážce ve čtvrtfinále Roland Garros | foto: Reuters

Aryna Sabalenková se rozčiluje ve čtvrtfinále Roland Garros.
Aryna Sabalenková pro prohře ve čtvrtfinále Roland Garros
Aryna Sabalenková po prohře ve čtvrtfinále Roland Garros
Diana Šnajderová se raduje po postupu do semifinále Roland Garros.
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„Žádné myšlenky, žádné emoce,“ líčila reportérům, co se v ní po šokující porážce ve čtvrtfinále antukového grandslamu odehrává. „Uvidím za pár dní, snad se dám psychicky zase do pořádku.“

Proti levoruké Rusce, které ve světovém žebříčku patří 23. místo, ve středu dlouho kráčela za přesvědčivým triumfem. Vedla 6:3 a 5:3, za stavu 5:4 podávala na vítězství. Ale pak už nezískala ani game. Šnajderová otočila koncovku druhé sady na 7:5 a ve třetí nadělila běloruské favoritce dokonce kanára.

Sabalenková v Paříži nebývale selhala. Kvalifikantka Chwaliňská je v semifinále

„Nevím, kdy naposledy se mi stalo, že jsem prohrála deset gamů v řadě. Mentálně jsem se dostala do velmi hluboké temné jámy a nedokázala jsem se dostat zpátky. Až moc o všem přemýšlíte, pak děláte jednoduché chyby a pak promarníte příležitosti,“ popisovala Běloruska, jež doplatila na 57 nevynucených minel. Šnajderová jich měla o třicet méně.

S Roland Garros se tak podruhé za sebou končí trpkým zklamáním. Loni ve finále podlehla Coco Gauffové, i když také proti ní získala první set.

„Teď si prostě budu muset sednout a otevřeně popřemýšlet o tom, co se mi v takových těžkých chvílích děje v hlavě. Protože jsem už celkem zkušená hráčka. Tolika věcmi už jsem si prošla a tolik jich překonala.“

Zklamaná Aryna Sabalenková po porážce ve čtvrtfinále Roland Garros

Nicméně podobný kolaps se jí stal už poněkolikáté. Na grandslamech v poslední době sbírá hlavně těžké porážky, většinou v pozdních fázích, byť US Open 2025 vyhrála. Titul z Paříže jí unikl i letos, jejím turnajovým maximem zůstane loňské finále.

A frustraci nyní plánuje ze sebe dostat.

„Znáte ty místnosti, kam můžete přijít a všechno tam rozmlátit? Nejspíš tam zítra strávím celý den ničením věcí. Možná mi to pomůže, možná ne.“

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Havlíčková vs. KabbajováTenis - - 4. 6. 2026:Havlíčková vs. Kabbajová //www.idnes.cz/sport
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Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
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Bartoň vs. GombosTenis - - 4. 6. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
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