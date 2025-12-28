Kontroverzní boj ženské jedničky a rebela. Vyhraje Sabalenková, nebo Kyrgios?

Jen pár dní před startem nové sezony připoutá k tenisu velkou pozornost pořádně výbušné utkání, které je jedním z nejprobíranějších za poslední roky. Exhibiční zápas, jemuž pořadatelé udělili v tomto sportu dobře známý název Bitva pohlaví. Už v neděli večer se v Dubaji střetnou světová jednička Aryna Sabalenková a známý bouřlivák Nick Kyrgios. A nikdo pořádně neví, co tento souboj nabídne.
Fotogalerie3

Běloruska Aryna Sabalenková a Australan Nick Kyrgios před vzájemným soubojem v exhibiční Bitvě pohlaví | foto: Reuters

„Bude to hodně nepředvídatelné, sama nevím, co mám čekat,“ přiznala den před soubojem čtyřnásobná grandslamová šampionka Sabalenková.

„Myslím, že tento zápas ukazuje, že společně můžeme ve sportu udělat opravdu úžasné věci,“ doplnil Kyrgios.

Jejich střetnutí se bude hrát na dva vítězné sety se super tiebreakem do deseti bodů místo rozhodujícího třetího dějství. A bude mít také upravená pravidla.

Aby se eliminovaly Australanovy přednosti, oba budou mít k dispozici jen jeden servis místo obvyklých dvou. A část kurtu Bělorusky bude o devět procent menší, aby její soupeř musel mířit přesněji.

Běloruska Aryna Sabalenková a Australan Nick Kyrgios před vzájemným soubojem v...

„Kvůli tomu nebude hrát tak prudké údery. A já budu pořád útočit,“ slibuje 27letá Sabalenková. „Je to pro mě velká výzva, hlavně proto, že Nick je nepředvídatelný a bláznivý. Je to pro mě výborný trénink a také skvělé poselství pro všechny holky. Doufám, že se budou koukat a uvidí, jak jsem silná a tvrdá, že mám kuráž postavit se proti chlapovi.“

Utkání tedy má i tuto symbolickou rovinu, ale jeho význam se nedá srovnávat s původní Bitvou pohlaví z roku 1973, v níž Billie Jean Kingová porazila tehdy 55letého bývalého grandslamového vítěze Bobbyho Riggse.

Kingová bojovala za rovnoprávnost nejen tenistek, ale i všech žen. Zápas sledovalo v televizi po celém světě 90 milionů lidí a položil základ k tomu, aby tenistky vydělávaly stejně jako tenisté.

Nedělní pokračování se jeví spíše jako netradiční exhibice, v níž hrají velkou roli show a výdělek. „Jediná podobnost je, že proti sobě budou hrát muž a žena. To je vše,“ podotkla Kingová.

Kdo podle vás vyhraje Bitvu pohlaví 2025?

„Tehdy se ženy snažily bojovat za jiné věci. Teď už jsme dokázaly, že si rovnoprávné postavení zasloužíme,“ souhlasí Sabalenková, že letošní Bitva pohlaví tak velký společenský přesah jako její zmíněná předchůdkyně nemá.

„S Nickem chceme k našemu sportu přilákat pozornost, abychom mu pomohli růst. A já chci ukázat, že s chlapem dokážu bojovat a bavit se při tom.“

Jenže už od oznámení, že se jejich zápas uskuteční, ho provázejí kritické hlasy. Hlavně proto, že proti sobě budou stát světová jednička a jedna z nejlepších hráček posledních let a tenista, jenž je momentálně až na 671. místě a za poslední tři roky odehrál na okruhu ATP jen šest mačů.

Pokud Sabalenková vyhraje, bude to proti muži, který aktuálně rozhodně nepatří mezi největší hvězdy, takže kritici mohou její případné vítězství shodit, že neměla relevantního soupeře. I když se 30letý Australan v roce 2022 podíval do finále Wimbledonu a o šest let dříve byl v pořadí na 13. pozici.

Běloruska Aryna Sabalenková a Australan Nick Kyrgios před vzájemným soubojem v...

A pokud Běloruska neuspěje, dokáže to, že i muž, který tři roky tenis prakticky nehrál, je lepší než ženská světová jednička.

„Upřímně řečeno mi to připadá dost urážlivé. Nevidím jediný moment, kdy by z toho Aryna mohla něco získat,“ tvrdí Roger Rasheed, bývalý kouč Lleytona Hewitta.

„Ale já nic neriskuju,“ nesouhlasí pro BBC Sport rodačka z Minsku. „Jsme tady, abychom se pobavili a ukázali skvělý tenis. Je jasné, že muž je biologicky silnější než žena, ale o tom náš zápas není. Pomůže dostat ženský tenis na vyšší úroveň.“

Za nápadem na vzájemný souboj Sabalenkové a Kyrgiose stojí jejich společný agent Stuart Duguid, jenž přiznal, že oba si přijdou na solidní finanční odměnu, ale že peníze prý nejsou to hlavní.

„Pro Nicka to nebude lehké. On může jen prohrát, kdežto já vyhraju v každém případě,“ tvrdí Běloruska.

Australan, jenž se v lednu chce vrátit na profesionální okruh, vnímá Bitvu pohlaví jako příležitost spojit mužský a ženský tenis.

„Je tady příliš mnoho rozdělení, příliš mnoho bojů a zatím jen málo týmové práce,“ konstatoval. „Ale tím samozřejmě neříkám, že nechci vyhrát,“ zdůraznil před duelem, který se uskuteční v Coca-Cola Areně s kapacitou 17 000 diváků.

Další skeptické hlasy zpochybňovaly, jestli je pro roli zástupce mužů v této bitvě vhodný, když má za sebou velmi kontroverzní minulost včetně napadnutí expřítelkyně v roce 2021 a kontroverzní komentáře nejen na adresu žen.

A o střetnutí se Sabalenkovou dříve prohlašoval, že se ani nemusí snažit na sto procent, a stejně vyhraje.

„Tuhle kritiku chápu, ale teď už jsem jiný člověk,“ reaguje a upozorňuje, že negativní ohlasy k zápasu připoutávají ještě větší pozornost. „Nebudu říkat, že jsem úžasný vzor, ale určitě jsem více dospěl.“

A to chce ukázat i v utkání, které se jistě bude hojně probírat i potom, co v neděli večer v Dubaji skončí.

