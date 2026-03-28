Sabalenková vládkyní amerických betonů. Ve finále v Miami přetlačila Gauffovou

Autor: ,
  22:49
Světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska porazila ve finále tenisového turnaje v Miami domácí Američanku Coco Gauffovou 6:2, 4:6, 6:3 a obhájila loňský titul. Zároveň navázala na dva týdny starý triumf z Indian Wells a dosáhla jako pátá tenistka historie na takzvaný Sunshine Double.
Fotogalerie4

Aryna Sabalenková se raduje z vítězství v Miami.

Sedmadvacetiletá Sabalenková potvrdila skvělou letošní formu. Při čtvrtém turnajovém startu získala třetí titul, dosud jedinou porážku v sezoně jí uštědřila ve finále Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Celkem už má rodačka z Minsku na kontě 23 turnajových prvenství.

Velkou rivalku Gauffovou, s níž měla před zápasem vyrovnanou bilanci 6:6, Sabalenková porazila za dvě hodiny a 11 minut. Semifinálová přemožitelka Karolíny Muchové hrála v Miami finále poprvé a na premiérový letošní titul nedosáhla.

Před Sabalenkovou oba velké turnaje ve slunečných státech USA v jedné sezoně vyhrály v ženské dvouhře pouze Steffi Grafová, Kim Clijstersová, Viktoria Azarenková a naposledy v roce 2022 Iga Šwiateková.

Tenisový turnaj v Miami

tvrdý povrch

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů)

Dvouhra - finále:
Sabalenková (1-Běl.) - Gauffová (4-USA) 6:2, 4:6, 6:3

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

S manželem jsme se vzali narychlo, rodiče poslali jen telegram, vypráví Romanová

Premium
Eva Romanová

V Praze v roce 1962 a pak ještě třikrát slavila s bratrem Pavlem titul mistrů světa v tancích na ledě. Kočovala pak napříč Evropou s ledovou revue, starala se o malé šimpanze, vedla Domov pro...

Kolaps z OH odčiněn, Malinin v Praze vládl. Mrázkovi si dotančili pro jedenácté místo

JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na...

Americký krasobruslař Ilia Malinin nechal zapomenout na zklamání ze zimních olympijských her v Miláně a v Praze se stal potřetí mistrem světa. Jako lídr po krátkém programu předvedl nejlepší volnou...

28. března 2026  16:49,  aktualizováno  22:37

Otrávila jsem se jídlem. Taschlerovi zvažovali odstoupení ze šampionátu

Čeští krasobruslaři Filip a Natálie Taschlerovi zdraví diváky po svém...

Mysleli původně na umístění na hraně první desítky, ale místo toho zvažovali, zda do volných tanců vůbec nastoupí. Na už tak smolném světovém šampionátu, poznamenaném i nepříjemným čtvrtečním...

28. března 2026  22:08

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Tohle jsem doopravdy já! Jak se Malinin nechytil do pasti a zůstal v jednom kuse

JE ZPÁTKY! Po olympijském selhání americký krasobruslař Ilia Malinin na...

Očekávaný běh krasobruslařského světa byl po prazvláštním milánském intermezzu opět obnoven. Jeho největší mužská superstar už zase dominuje a dokazuje, že je hoden přezdívky Quad God, bůh čtverných...

28. března 2026  20:35

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Zlínská radost po postupu do finále první ligy.

Play off první hokejové ligy vyvrcholí stejně jako loni finálovou sérií mezi Jihlavou a Zlínem. Dukla zvítězila v šestém semifinále na ledě Litoměřic 5:2, zatímco Zlín porazil druhý tým základní...

28. března 2026  19:35,  aktualizováno  20:03

Sparta - Plzeň 4:2. Hostům selhala obrana, Pražané si v Holešovicích vynutili 7. zápas

Hokejisté Sparty se v šestém čtvrtfinále extraligy radují ze vstřelené branky.

Po čtyřech duelech, za stavu 3:1 na utkání, se takový vývoj nečekal. Plzeňští hokejisté ale ve čtvrtfinálové sérii se Spartou neproměnili ani druhý mečbol. Jejich soupeř po sobotním domácím triumfu...

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

Adamczyková zakončila sezonu šestým místem. Finále jí v Kanadě těsně uniklo

Eva Adamczyková při kvalifikaci Světového poháru v Motafonu.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková zakončila sezonu, v níž zkompletovala olympijskou medailovou sbírku, šestým místem na finále Světového poháru v Mont-Sainte-Anne. Dvaatřicetiletá česká...

28. března 2026  18:47

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

28. března 2026  18:24

104 metrů, blackout, červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

V první vysekané díře se zanořil, dalších osm podplaval, v deváté se vynořil. Bohužel ne v poslední ani sám, ale s bezpečnostními potápěči po blackoutu. Český freediver David Vencl chtěl v sobotu...

28. března 2026  11:06,  aktualizováno  17:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.