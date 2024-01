Bude party! Sabalenková nahání rivalku, Wilander jí věští až osm grandslamů

Dvaadvacetiletá Polka je známá tím, že protivnice dokáže zcela rozebrat, rankingu vévodí s krátkou přestávkou od dubna 2022.

Loni na přelomu září a října ji na pět týdnů sesadila právě Sabalenková, která dominanci ve stylu velké rivalky vystřihla nyní na Australian Open.

Prestižní událostí v Melbourne protančila bez ztráty setu až k obhajobě titulu, získala tak svůj druhý grandslamový pohár.

Ukázala, že v pětadvaceti letech vyspěla ve spolehlivě fungující mašinu na esa, vítězné údery a prudké rány. Jelikož odstranila dřívější výkyvy, při nichž nedokázala svůj riskantní styl udržet na potřebné úrovni, hlavně na betonových kurtech platí za těžko zdolatelnou překážku.

Navíc teď srší sebedůvěrou a touhou přidávat další úspěchy.

„Říkala jsem si, že nechci být hráčka, která vyhraje jen jeden titul a pak zmizí. Chtěla jsem ukázat, že umím být konzistentní a zvítězit znovu,“ líčila po sobotní finálové výhře nad Číňankou Čeng Čchin-wen 6:3 a 6:2.

Vítězka Australian Open Běloruska Aryna Sabalenková hovoří během slavnostního ceremoniálu.

„Doufám, že trofejí získám víc než dvě, ale právě ta druhá pro mě byla hodně důležitá.“

Druhého zápisu do listiny velkých šampionek si cenila i díky tomu, že splnila cíl, který si vytyčili společně s otcem Sergejem, jenž nečekaně zemřel v listopadu 2019 ve věku 43 let. Společně snili o tom, že Sabalenková do 25 let vyhraje minimálně dva grandslamy.

„Táta byl mou největší motivací, jsem mu vděčná za všechno, co pro mě udělal. Bez něho bych tady nebyla,“ děkovala po vítězném finále.

Ujistila, že bude pokračovat v tvrdé práci, aby sbírku grandslamových pohárů rozšířila. Že tento úkol splní, jí předpovídají i experti.

„Hraje tvrdší údery než kdokoli jiný než na ženském okruhu, myslím, že to přetaví v další dobré výsledky,“ zamýšlí se sedminásobný grandslamový šampion a znalec Eurosportu Mats Wilander.

„A nemyslím si, že vyhraje jen dva nebo tři další tituly, věřím, že v příštích sezonách získá sedm nebo osm grandslamů. Je teď mnohem lepší hráčkou než před dvěma lety.“

Právě při porovnání s Australian Open 2022 její vývoj vyniká, tehdy se trápila s podáním, kupila spoustu dvojchyb a vypadla v osmifinále.

„Ale pomohlo mi to pochopit, že i když mi servis nefunguje, tak dokážu bojovat a pomáhat si returnem,“ ohlížela se po letošním finále v Melbourne na tiskové konferenci.

Běloruska Aryna Sabalenková během finále Australian Open.

Nyní právě podáním sokyně drtí a připravuje si jím pozice pro následný závěrečný útok. Při cestě za druhou trofejí z australského grandslamu ztratila v sedmi zápasech jen šest servisů.

„Hodně se zlepšila v tenisových aspektech i zvládání emocí. Vidíte, že to je holka, která velmi tvrdě pracuje a má ambice,“ všímá si další expertka Eurosportu Justine Heninová.

Sabalenková ve finále s Čeng Čchin-wen drobně zakolísala jen v samotném závěru. Když podávala na vítězství, nejprve nevyužila čtyři mečboly, načež čelila brejkbolu, než pátou možnost k triumfu využila.

Běloruska Aryna Sabalenková pózuje s trofejí pro vítězku Australian Open.

„Nevím, co se mi honilo hlavou, asi jsem chtěla otestovat svůj tým. Můj trenér Anton (Dubrov) mi po zápase říkal, že se mu pořád třesou kolena,“ usmívala se. „Nebyl to můj nejlepší moment, ale něco takového očekáváte, když podáváte na zisk tak velkého titulu. Byla jsem trochu nervózní, ale jsem ráda, že se mi zápas podařilo zakončit.“

Pak už mohla vtipkovat, na tiskovce měla v poháru šampaňské, nadšeně vyprávěla, že chystá bouřlivé oslavy. „Bude velká party. Ale naposledy si žena mého agenta zvrtla kotník, takže tentokrát musíme dávat pozor, ať se nikdo nezraní.“

Až si zdárnou obhajobu vychutná, vrhne se zpátky do tréninku. Hlavní pozornost bude upínat k Roland Garros, kde opět zaútočí na účast v pozdní fázi. Momentálně se chlubí působivou sérií, že se na posledních šesti grandslamech probojovala minimálně do semifinále.

Polka Iga Šwiateková (vlevo) a Běloruska Aryna Sabalenková pózují před začátkem semifinále US Open 2022.

A v Paříži se rovněž pokusí narušit tamní dominanci úhlavní protivnice Šwiatekové, která na antuce ve francouzské metropoli opanovala tři ze čtyř posledních ročníků.

V Melbourne nečekaně padla ve třetím kole s Lindou Noskovou, o to větší zápal bude mít pro další grandslam, aby k sobě Bělorusku nepustila na rozdíl jediného titulu.

Ačkoli tedy Sabalenková ovládla Australian Open jednoznačně, ženský tenis díky tomu dostane ještě vyrovnanější rivalitu dvou hlavních hvězd.