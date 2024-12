Sabalenková je tenistkou roku podle WTA, Češky ocenění nezískaly

Šestadvacetiletá Sabalenková vybojovala čtyři letošní tituly ze sedmi finálových účastí. V lednu v Melbourne trofej obhájila, v září poprvé dominovala i na betonu ve Flushing Meadows. Vyhrála také turnaje v Cincinnati a Wu-chanu. Ve světovém žebříčku v závěru sezony přeskočila Polku Igu Šwiatekovou, jež vyhrála hlasování tenisových médií v posledních dvou letech. O cenu se ucházely kromě nich ještě Coco Gauffová, Jasmine Paoliniová a Čeng Čchin-wen.

Siniaková už ocenění pro členku deblového páru roku získala třikrát s Barborou Krejčíkovou (2018, 2021 a 2022), letos se o cenu ucházela s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. I když Siniaková zakončila rok jako deblová jednička a s Townsendovou vyhrály Wimbledon, přednost dostaly vítězky olympijských her Italky Sara Erraniová a Paoliniová.

PEKINGSKÉ FINALISTKY. Karolína Muchová a Coco Gauffová s trofejemi pro nejlepší dvě hráčky turnaje v Pekingu.

Muchová byla mezi pěticí nominovaných na návrat roku. Na kurty se vrátila po desetiměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí v červnu a v závěru sezony se dostala do vynikající formy. V Palermu došla do finále, poté postoupila do semifinále US Open, následně vybojovala finále i v Pekingu a semifinále v Ning-po. Vítězkou však novináři zvolili Španělku Paulu Badosaovou. Hráčkou s největším zlepšením je Američanka Emma Navarrová a nováčkem Lulu Sunová z Nového Zélandu.