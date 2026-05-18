Ne že by se triumf svalnaté ranařky Williamsové nedal čekat. Kapitola o její kariéře se ve sportovním dějepisu oslnivě blyští. Podivuhodnou se ovšem může zdát naprostá jednoznačnost hlasování.
Žádná z jejích následovnic si v italské metropoli nevzpomněla na královnu volejů Martinu Navrátilovou, elegantní Chris Evertovou, veleúspěšnou Margaret Courtovou, revolucionářku Billie Jean Kingovou nebo legendární Suzanne Lenglenovou.
Přitom Grafová i Navrátilová strávily na pozici světové jedničky delší dobu než Williamsová.
Courtová zase pevně třímá rekord v počtu získaných grandslamových titulů – vlastní o jeden víc než božská Serena (24-23).
Koho však absolutní nadvláda zaráží, musí si uvědomit, že současné mistryně s raketou nejsou nějaké historičky nebo pamětnice.
I proto pouze Jessica Pegulaová vedle Williamsové zmínila Grafovou: „Na první dobrou mě napadají Steffi a Serena. Nejen kvůli úspěchům, ale taky kvůli trendům, které v tenisu nastolily. Zároveň se staly globálními ikonami.“
Jinak do mikrofonu stanice, která v Česku a na Slovensku vysílá přenosy z WTA Tour, tenistky opakovaly jediné jméno.
Neformální porotu minulý týden nevědomky utvořily účastnice mediálních aktivit ve vznešeném areálu Foro Italico.
Češky Bouzková, Plíšková, Siniaková, Krejčíková a Nosková.
Alexandrovová, Ruska žijící v Praze, a Bencicová, Švýcarka se slovenskými předky.
Američanky Gauffová, Jovicová, Pegulaová a Anisimovová.
Kanaďanka Mboková, Kazachstánka Rybakinová, Němka Lysová.
Filipínka Ealaová, Italka Paoliniová a Svitolinová z Ukrajiny, mimochodem pozdější šampionka.
Do značné míry je jasný výběr Williamsové pochopitelný. Řada z nynějších hvězd k ní odmalička vzhlížela.
Třeba Bouzková, Nosková, Gauffová nebo Alexandrovová, která pravila: „Chtěla jsem být jako ona!“
Gauffová dodala: „Vítězila v zápasech s různými generacemi hráček. Přitáhla k tenisu spoustu fanoušků.“
Ealaová si přisadila: „Dopad, který její činy na kurtu i v zákulisí měly na tenis, ovlivnil mnoho lidí.“
Krejčíková poznamenala: „Je velice obdivuhodné, jak zvládla všechny ty strasti, které se s naším životem pojí.“
Plíšková připojila osobní vzpomínku: „Serena v jedné době byla úplně nehratelná. Sama jsem proti ní párkrát nastoupila a vím, jaký strach z ní šel.“
A Paoliniová podotkla: „Měla jsem tu výsadu sledovat ji na vlastní oči.“
Úcta vůči mladší ze slovutných sester Williamsových je v branži zjevně bezmezná a vskutku trvanlivá.
Zatím poslední zápas odehrála Američanka na US Open 2022, nedávno se objevily spekulace, že by se mohla na kurty vrátit. V září jí přitom bude už 45 let.