Ani Mandlíková, ani Kvitová. Která Češka má nejvíc profesionálních výher?

Mýlí se ten, kdo očekává na prvním místě grandslamové šampionky Hanu Mandlíkovou nebo Petru Kvitovou. Své vedení si stále upevňuje jiná dáma. Bývalá světová jednička. O dvě minuty mladší z dvojčat narozených v březnu 1992 v Lounech.
V pondělí v Torontu zdolala Ukrajinku Olijnykovovou 6:4, 6:4, čímž si Karolína Plíšková zajistila 663. výhru v kariéře.
Když ji při rozhovoru na kanadském betonovém kurtu označili za legendu, srdečně se rozesmála.
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Nosková se po postwimbledonském chaosu vrací na kurty. Konečně, říká
„To zní strašně! Jako by mi bylo aspoň sto let,“ poznamenala.
Pravda, na některý z nejvzácnějších titulů nikdy nedosáhla. Ve finále US Open a Wimbledonu těsně podlehla Němce Kerberové a Australance Bartyové.
I proto možná nikdy nedostane pozvánku do Tenisové síně slávy. Její stopa ve sportovní historii ovšem rozhodně není zanedbatelná.
Jako jediná z krajanek se vyšplhala až na samotnou špičku světového singlového žebříčku. A na podnicích ITF i WTA se z nich nejčastěji radovala z proměněného mečbolu, jak dokazují údaje z oficiální stránky elitní ženské tour. „Ani jsem nevěděla, že je na tom statisticky takhle dobře,“ řekla v úterý ve studiu CANAL+ Sport její sestra Kristýna.
„Ale ve skutečnosti není divu, protože začala brzo objíždět menší turnaje, často postupovala do čtvrtfinále a semifinále, neměla zásadní výkyvy,“ uvažovala.
Vyhrané profesionální zápasy
1. Karolína Plíšková 663
Přímé přenosy z turnajů v Torontu, Cincinnati a Monterrey můžete v srpnu sledovat na CANAL+ Sport 2.
„Do toho čísla se promítá její obrovská solidnost. Skoro vždycky se mohla opřít o svůj skvělý servis. I ve čtyřiatřiceti se drží na výborné úrovni, i když už někdy docela cítí kolena a ramena.“
Až za Plíškovou se v pořadí srovnaly Kvitová, Suková a Novotná. Možná poněkud překvapivě vysoko se objevují Strýcová a Hradecká, jimž pomohla hojná účast na různých akcích.
„Jedna věc je absolutní součet a druhá pak třeba procento úspěšnosti,“ říká další výrazná postava tenisových dějin Lucie Šafářová.
„Každopádně se ukazuje, jak vytrvale se Kája drží mezi nejlepšími. A už je mi docela jasné, proč ji tělo občas bolí,“ prohlásila s úsměvem. Plíšková v této sezoně naplno rozjela comeback po vleklých problémech s kotníkem. Do Austrálie letěla bez velkých očekávání, přesto se v Melbourne protloukla do třetího kola, v Linci, Madridu a londýnském Queen’s Clubu do čtvrtfinále a v Nottinghamu až do semifinále.
Tvrdí, že ji její povolání stále baví, že se ráda vrací do areálů, z nichž má mnoho jedinečných vzpomínek. V Torontu se například chystala na výlet k Niagarským vodopádům.
Netíží ji nějaké cíle nebo plány. Žije přítomností. „Do Ameriky se těšila,“ říká její spřízněná duše Kristýna. „Loni a taky v poslední době po vypadnutí z Wimbledonu měla volna a tréninku dost. Zároveň se jí v Kanadě i Americe v minulosti dařilo. A beton jí sedí.“
Po postupu přes Ukrajinku chce přidat další výhru ve středu večer, kdy se střetne s Ruskou Andrejevovou.
Může dál odskočit českým konkurentkám, z nichž žádná ji v příštích letech pravděpodobně nedostihne. K překonání vytáhlé ranařky má obstojně našlápnuto snad leda wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se v jedenadvaceti dostala už na číslo 211.