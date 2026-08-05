Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ani Mandlíková, ani Kvitová. Která Češka má nejvíc profesionálních výher?

Karel Knap
  16:54
Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.

Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu
Karolína Plíšková na turnaji v Torontu
Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.
Karolína Plíšková hraje forhend ve druhém kole Wimbledonu.
15 fotografií
Kdyby si zdejší tenisová škola směla přivlastnit úspěchy Martiny Navrátilové, žádné spory by nevznikly. Jenže báječná levačka z Řevnic většinu famózních triumfů dobyla jako Američanka, takže je česká tabulka sestavená podle počtu zápasových vítězství na profesionálních akcích mnohem vyrovnanější.

Mýlí se ten, kdo očekává na prvním místě grandslamové šampionky Hanu Mandlíkovou nebo Petru Kvitovou. Své vedení si stále upevňuje jiná dáma. Bývalá světová jednička. O dvě minuty mladší z dvojčat narozených v březnu 1992 v Lounech.

V pondělí v Torontu zdolala Ukrajinku Olijnykovovou 6:4, 6:4, čímž si Karolína Plíšková zajistila 663. výhru v kariéře.

Když ji při rozhovoru na kanadském betonovém kurtu označili za legendu, srdečně se rozesmála.

Nosková se po postwimbledonském chaosu vrací na kurty. Konečně, říká

„To zní strašně! Jako by mi bylo aspoň sto let,“ poznamenala.

Pravda, na některý z nejvzácnějších titulů nikdy nedosáhla. Ve finále US Open a Wimbledonu těsně podlehla Němce Kerberové a Australance Bartyové.

I proto možná nikdy nedostane pozvánku do Tenisové síně slávy. Její stopa ve sportovní historii ovšem rozhodně není zanedbatelná.

Jako jediná z krajanek se vyšplhala až na samotnou špičku světového singlového žebříčku. A na podnicích ITF i WTA se z nich nejčastěji radovala z proměněného mečbolu, jak dokazují údaje z oficiální stránky elitní ženské tour. „Ani jsem nevěděla, že je na tom statisticky takhle dobře,“ řekla v úterý ve studiu CANAL+ Sport její sestra Kristýna.

„Ale ve skutečnosti není divu, protože začala brzo objíždět menší turnaje, často postupovala do čtvrtfinále a semifinále, neměla zásadní výkyvy,“ uvažovala.

Vyhrané profesionální zápasy

1. Karolína Plíšková 663
2. Petra Kvitová 634
3. Helena Suková 614
4. Jana Novotná 571
5. Barbora Strýcová 567
6. Hana Mandlíková 565
7. Lucie Hradecká 515
8. Klára Koukalová 510
9. Lucie Šafářová 449
10. Barbora Krejčíková 431

Přímé přenosy z turnajů v Torontu, Cincinnati a Monterrey můžete v srpnu sledovat na CANAL+ Sport 2.

„Do toho čísla se promítá její obrovská solidnost. Skoro vždycky se mohla opřít o svůj skvělý servis. I ve čtyřiatřiceti se drží na výborné úrovni, i když už někdy docela cítí kolena a ramena.“

Až za Plíškovou se v pořadí srovnaly Kvitová, Suková a Novotná. Možná poněkud překvapivě vysoko se objevují Strýcová a Hradecká, jimž pomohla hojná účast na různých akcích.

„Jedna věc je absolutní součet a druhá pak třeba procento úspěšnosti,“ říká další výrazná postava tenisových dějin Lucie Šafářová.

„Každopádně se ukazuje, jak vytrvale se Kája drží mezi nejlepšími. A už je mi docela jasné, proč ji tělo občas bolí,“ prohlásila s úsměvem. Plíšková v této sezoně naplno rozjela comeback po vleklých problémech s kotníkem. Do Austrálie letěla bez velkých očekávání, přesto se v Melbourne protloukla do třetího kola, v Linci, Madridu a londýnském Queen’s Clubu do čtvrtfinále a v Nottinghamu až do semifinále.

Tvrdí, že ji její povolání stále baví, že se ráda vrací do areálů, z nichž má mnoho jedinečných vzpomínek. V Torontu se například chystala na výlet k Niagarským vodopádům.

Karolína Plíšková

Kristýna Plíšková

Netíží ji nějaké cíle nebo plány. Žije přítomností. „Do Ameriky se těšila,“ říká její spřízněná duše Kristýna. „Loni a taky v poslední době po vypadnutí z Wimbledonu měla volna a tréninku dost. Zároveň se jí v Kanadě i Americe v minulosti dařilo. A beton jí sedí.“

Po postupu přes Ukrajinku chce přidat další výhru ve středu večer, kdy se střetne s Ruskou Andrejevovou.

Může dál odskočit českým konkurentkám, z nichž žádná ji v příštích letech pravděpodobně nedostihne. K překonání vytáhlé ranařky má obstojně našlápnuto snad leda wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se v jedenadvaceti dostala už na číslo 211.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Valdmannová vs. PawlikowskáTenis - Osmifinále - 5. 8. 2026:Valdmannová vs. Pawlikowská //www.idnes.cz/sport
5. 8. 17:30
  • 1.11
  • -
  • 5.26
Bouzková vs. TownsendováTenis - 2. kolo - 5. 8. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
5. 8. 18:30
  • 1.70
  • -
  • 2.20
Andrejevová vs. PlíškováTenis - 2. kolo - 5. 8. 2026:Andrejevová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
5. 8. 20:00
  • 1.22
  • -
  • 4.54
Samsonovová vs. KrejčíkováTenis - 2. kolo - 5. 8. 2026:Samsonovová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
5. 8. 22:30
  • 2.28
  • -
  • 1.66
Fearnley vs. MenšíkTenis - 2. kolo - 5. 8. 2026:Fearnley vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
5. 8. 23:00
  • 2.97
  • -
  • 1.41
Nosková vs. McNallyováTenis - 2. kolo - 6. 8. 2026:Nosková vs. McNallyová //www.idnes.cz/sport
6. 8. 00:30
  • 1.27
  • -
  • 3.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Ani Mandlíková, ani Kvitová. Která Češka má nejvíc profesionálních výher?

Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.

Kdyby si zdejší tenisová škola směla přivlastnit úspěchy Martiny Navrátilové, žádné spory by nevznikly. Jenže báječná levačka z Řevnic většinu famózních triumfů dobyla jako Američanka, takže je česká...

5. srpna 2026  16:54

Ujčík končí na pozici šéfa disciplinárky. Tresty v extralize bude rozdávat Bičánek

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Disciplinární komise Extraligy ledního hokeje má nového předsedu. Od sezony 2026/27 se jím stane bývalý obránce Radim Bičánek, jenž po osmi letech ve funkci vystřídá Viktora Ujčíka.

5. srpna 2026  16:34

Podpisy i charitativní běh. Fotbalisté FK Pardubice zaujali lidi ve sportovním parku

Sportovní park děti každoročně nadchne.

Program Sportovního parku Pardubice ve středu vstoupil do své druhé poloviny. Kromě desítek stanovišť s nejrůznějšími sporty návštěvníky potěšila i autogramiáda hráčů FK Pardubice.

5. srpna 2026  15:30,  aktualizováno  16:04

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

5. srpna 2026  16:03

Ronaldo ukázal své „hračky“ v garáži. Luxusní sbírkou vyrazil fanouškům dech

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...

Cristiano Ronaldo nechal fanoušky nahlédnout do své luxusní garáže. Portugalská hvězda na sociálních sítích ukázala část sbírky aut, v níž nechybí v ní ani mimořádně vzácný vůz, který vznikl v...

5. srpna 2026

Vegas mi otevřelo oči. I největší hvězdy makají naplno, ví posila Komety Brabenec

Po pěti letech strávených v zámoří se Jakub Brabenec (na snímku v bílém dresu)...

Dál bojovat o NHL, nebo zamířit domů. Jakub Brabenec se po pětileté zámořské anabázi rozhodl pro variantu B, návrat do brněnské Komety. Není sám, stejnou cestu zvolilo i osm dalších navrátilců. „Jsem...

5. srpna 2026  15:30

Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí

Po třech letech se do brněnské Zbrojovky vrací symbol nevydařené éry bývalého...

Byl symbolem nevydařené éry Václava Bartoňka coby majitele Zbrojovky Brno, teď se po třech letech vrací. Bývalý sportovní ředitel Tomáš Požár už v klubu působil mezi lety 2018 až 2023, nově dostal na...

5. srpna 2026  15:22

Hotová kanonáda. Nedvěd chválil za výkon proti Německu, rozjeté hráče musel mírnit

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Po nevydařeném startu turnaje proti USA si v úterý spravili chuť. Hokejová osmnáctka si na Hlinka Gretzky Cupu připsala první vítězství, když se s přehledem vypořádala se sousedním Německem 8:3. „Po...

5. srpna 2026  15:05

Džavoronok se těší do Japonska: Itálie mi ale chybět bude! Reprezentaci vynechá

Český smečař Donovan Džavoronok (vlevo) mezi náhradníky Perugie.

O víkendu v Lucernu se smečař Donovan Džavoronok pro letošek rozloučil s plážovým volejbalem. Nyní se už chystá na nové angažmá v japonském klubu Wolfdogs Nagoja, kam míří z nejlepšího současného...

5. srpna 2026

Prezident Pavel se stal členem Klubu sportovních novinářů

Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.

Prezident České republiky Petr Pavel se stal členem Klubu sportovních novinářů České republiky (KSN). Jeho přihlášku klub posoudil ve standardním přijímacím procesu, v jehož rámci byla vyhodnocena...

5. srpna 2026  14:41

Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí

Matěj Ryneš vstřelil vyrovnávací gól Sparty proti Lyonu.

Je to pohárový střelec, muž velkých evropských večerů. Vždyť v rudém dresu skóroval naposledy loni v Konferenční lize v Craiově, předtím proti Aktobe a dvě sezony nazpět v památném duelu o Ligu...

5. srpna 2026  14:20

Šéfka nároďáku hokejistek: Po Idalském chceme olympijský, ne instantní úspěch

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Generální...

Po Kanaďance americký trenér, úspěšnou Carlu MacLeodovou nahradil u ženské hokejové reprezentace Brian Idalski. I on chce konkurovat zámořským hegemonům. Podle generální manažerky národního týmu...

5. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.