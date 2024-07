Rytíř s kovovou kyčlí v slzách. Murray se loučil a vyprávěl, jak zvracel před ženou

Zdraví mu nedovolilo dát sbohem v singlovém utkání – z plánovaného souboje s Tomášem Macháčem v prvním kole se pár hodin před začátkem odhlásil.

Před necelými dvěma týdny totiž prodělal operaci cysty na páteři, a tak byl rád, že se stihl dát jakž takž do kupy, aby na svém posledním Wimbledonu zvládl alespoň čtyřhru.

Nastoupil do ní po boku bratra Jamieho a ve čtvrtečním prvním kole, které sledoval zaplněný centrkurt, prohráli s Australany Rinkym Hijikatou a Johnem Peersem 6:7 a 4:6.

Andy Murray (vpravo) sehrál ve Wimbledonu deblovou soutěž po boku bratra Jamieho.

Přestože Murray dostal ještě divokou kartu do mixu společně s Emmou Raducanuovou, rozlučkový ceremoniál si užil už po deblu.

Pořadatelé mu promítli vzpomínkové záběry, jak v letech 2013 a 2016 ve Wimbledonu triumfoval. Rok před prvním titulem, kterým ukončil 77 let dlouhé čekání na britského šampiona mužské dvouhry, ve zdejším areálu uchvátil olympijské zlato.

„Když to video běželo, hodně se mi točila hlava,“ líčil později na tiskové konferenci, přičemž přímo na dvorci pod tíhou vzpomínek nezvládal zadržovat slzy. „Byl to hezký, ale zároveň náročný moment, protože víte, že něco, co jste dlouhou dobu absolutně milovali, se blíží ke konci.“

Dojatý Andy Murray se loučí s domácím Wimbledonem, ke kariéře mu blahopřejí (zleva) John McEnroe, Martina Navrátilová, Conchita Martínezová, Novak Djokovič a Holger Rune.

Nejslavnějším momentům jeho kariéry přihlížely zmíněné legendy. Djokovič, kterého Murray porazil v londýnském finále 2013, Lleyton Hewitt, Iga Šwiateková či britští kolegové Jack Draper, Dan Evans a Cameron Norrie.

„Bylo velmi pěkné, že dorazili,“ děkoval jim 37letý rodák z Glasgow. „Přišli i hráči, které ohromně respektuju a kteří patří mezi nejlepší v historii našeho sportu. Někteří měli dnes zápas, takže asi chtěli odpočívat, protože jsme skončili celkem pozdě, ale oni zůstali.“

Kromě toho jedno z jeho posledních utkání ve Wimbledonu i v kariéře celkově – definitivně plánuje skončit po olympijských hrách v Paříži – sledovala i jeho rodina. Maminka Judy, manželka Kim a dvě nejstarší dcery.

Not a dry eye on Centre Court.

They love you, @andy_murray 💚



They love you, @andy_murray 💚 https://t.co/dgas9hPEHx oblíbit odpovědět

Když jim Murray děkoval, prokázal, že i pod náporem emocí dovede zachovat pověstný britský humor. „Kim jsem poprvé potkal, když mi bylo 18. Šla se na mě podívat na US Open a já v tom zápase dvakrát zvracel. Přesto to vypadalo, že mě má pořád ráda, takže potom jsem věděl, že je opravdový držák.“

Na svůj účet vtipkoval v pár dní starém videu, na kterém popisuje, co by sám sobě vzkázal před svým prvním Wimbledonem. Pro upřesnění: odehrál ho v roce 2005, když mu bylo 18.

„Zaprvé se ostříhej, zadruhé si sežeň oblečení, které ti padne,“ předčítá, zatímco se objevují prostřihy na vytáhlého mladíka s bujnou kšticí a poněkud větším bílým tričkem.

Wimbledon @Wimbledon “Dear Andy...” ✍️



@andy_murray pens a note to his younger self, with some advice for his Wimbledon debut ✨



#Wimbledon #WithAmex https://t.co/WMJm9AvkO1 oblíbit odpovědět

„A snaž si to užít co nejvíc, protože než se naděješ, tak to bude pryč.“

Když se za devatenáctiletou poutí ohlédne, může být pyšný. Získal tři grandslamové tituly, byl světovou jedničkou. To vše v době, kdy musel konkurovat Djokovičovi, Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi.

„Andy je neuvěřitelná legenda, jsem rád, že jsem s ním dvakrát mohl sdílet kurt,“ prohlásil Macháč. V Londýně se sice atraktivního střetu nedočkal, ale někdejšího britského šampiona porazil letos v březnu v Miami i v únoru v Marseille.

Wimbledon příloha iDNES.cz

Přestože ho nepotkal v době jeho vrcholné formy, za tenisové umění ho uznává. Připomněl totiž, že Murray se dokázal vrátit mezi širší světovou špičku i poté, co před pěti lety podstoupil operaci, při které mu doktoři nasadili na kyčelní kloub kovovou čepičku.

Těsně před zákrokem – na Australian Open 2019 – emotivně vyprávěl, jak ho bolest kyčle ničí a omezuje i v běžném životě, třeba při obouvání. „Nejsem si jistý, jestli dokážu hrát další čtyři nebo pět měsíců,“ říkal.

Navzdory tomu vydržel dalších pět let. A nejen pro to, aby si dopřál symbolickou rozlučku, až do letoška se snažil rvát s nejlepšími.

„Co dokázal i po té operaci, je neuvěřitelné. Dostal se zpátky do stovky, a když jsem mu čelil v Miami, tak hrál vynikající tenis a bylo strašně těžké ho porazit. Přitom jsem hrál docela dobře,“ přibližuje Macháč. „Po všech těch peripetiích… Neuvěřitelné.“

Dojatý Andy Murray se loučí s domácím Wimbledonem.

Podobnou zabejčeností Murray proslul. Svou snahu mnohdy stupňoval do takových výšin, až sprostě řval na svůj tým. „On takový prostě je,“ podotýká jeho nedávný český přemožitel. „V každém zápase nechtěl vypustit ani balon. Neskutečný bojovník.“

A právě díky tomuto přístupu si ho soupeři, fanoušci a další budou pamatovat. „Na některé věci v kariéře jsem opravdu pyšný, zároveň vím, že jsem během ní neudělal všechno správně,“ bilancuje. „Ale ať jsem vyhrával turnaje, nebo měl těžké porážky a operace, vždy jsem se vrátil do práce se stejným odhodláním a vášní.“

V roce 2017 ho královna Alžběta povýšila do rytířského stavu. A i nyní, kdy má své pomyslné tenisové brnění už notně opotřebované, dokáže některé mladší rivaly skolit.

„Rád bych hrál dál,“ ujišťuje.

Andy Murray se loučí s domácím Wimbledonem, zpovídá ho Sue Barkerová.

Jenže zároveň dodává, že už nemůže. Kvůli četným zdravotním problémům, které se mu za dlouhá léta nakumulovaly.

„Pořád sice dokážu vyhrávat zápasy na nejvyšší úrovni, i po problémech s kyčlí. Ale už nechci. Neplánuju, že bych ještě někdy hrál dvouhru,“ vzkázal ve čtvrtek v Londýně.

Samozřejmě kromě olympijských her, kde svou působivou tenisovou pouť nejspíš nadobro zakončí. Nebo ještě ne?

Třeba Djokovič naznačil, že by se vůbec nedivil, pokud by britský nezmar za rok ve Wimbledonu opět hrál. I třeba jen čtyřhru.

Vzhledem k tomu, že po první rozlučce na Australian Open 2019 Murray vydržel ještě dalších pět let, zas tak překvapivé by to nebylo.