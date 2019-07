Murena: hit, který už dohrál. A na singl to teď vůbec není, přiznal Murray

Londýn tím dostal nový hit, pro který si tisk vymyslel chytlavou přezdívku - dvojice legend Andy Murray, Serena Williamsová ozářila obvykle přehlíženou disciplínu.

Jenže ve středu Murena nepřipomínala útočného vodního tvora, zkrotla. Majitelé 26 grandslamových titulů (v poměru Williamsová 23, Murray 3) podlehli ve 3. kole nasazeným jedničkám Brunu Soaresovi s Nicole Melicharovou. Příběh je u konce.

„Byla to zábava,“ neskrýval Murray hlavní důvod jejich spolupráce. „Jakmile vstoupím na kurt, vrací se mi soutěživost - chci hrát co nejlépe, chci uspět. Ale zároveň všechno po zkušenostech posledních let vnímám poněkud jinak. Vždyť jsem ze sportovce na samém vrcholu sil najednou spadl do role člověka, který měl problémy s úplně banálními, každodenními věcmi.“

Murrayho příběh je známý: kyčle ho téměř paralyzovaly, v nejtěžších chvílích si ani neobul boty. Speciální operace mnohému pomohla, zase může hrát tenis. A co je ještě důležitější: „Už mě neomezuje žádná bolest! V životě ani na kurtu.“

VIDEO: Superpár Murray a Williamsová bavil Wimbledon Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To, že je Murray zpět, vypadá jako pointa hollywoodského příběhu. Jenže on sám netají, jak se věci mají. „Že bych naskočil na severoamerických betonech, nebo aspoň na US Open už do singlu, je dost nepravděpodobné,“ řekl ve Wimbledonu. „Mám fyzické resty, musím zesílit. Strašně rád bych zase hrál pětisetové zápasy, jenže k tomu potřebuju ještě udělat obrovské množství práce. Bohužel. Jsem tomu teď tuze vzdálený.“

V deblu prožil snový návrat s titulem z turnaje v Queensu, ale ve Wimbledonu s parťákem Humbertem podlehli už ve 2. kole chorvatskému páru Mektič, Škugor (pokud neznáte ani je, netruchlete - na rozdíl od ženské čtyřhry nehrají v té mužské kdovíjaká esa, a to ani na grandslamech).

„Neberu to jako výbuch,“ tvrdil Murray. „Okolí už mi začalo předhazovat, že bych tu měl vyhrát debla i mix, tedy zvládnout asi 12 zápasů v 11 dnech... Byl jsem si vědomý, že tohle asi nenastane.“

Nenastalo, ani v obvykle upozaděném spojení mužů a žen. Jeho spolupráce se Serenou připomínala tenisový svazek Brada Pitta s Angelinou Jolie a je pochopitelné, že Britové prožívali návrat muže, který jejich zemi vrátil tenisovou hrdost; spojení s nejlepší hráčkou 21. století všemu dodávalo nádech společenské rubriky.

Jenže mix je, kulantně řečeno, nepříliš prestižní záležitost. Že skončil i v něm, ukazuje na Murrayho limity. „Každý odehraný zápas pomáhá, trénink vám určité věci prostě nedokáže nasimulovat,“ říká. „Uvidíme, co přinese budoucnost. Možná budu hrát čtyřhry a mixy a u toho trénovat na singly.“

Murena byla dobrá přezdívka, ale pokud by měl být Murray dál její součástí, znamenalo by to jediné: že je sice zpět na kurtech, jenže pořád ne dost silný na to, aby se pokusil oživit svou brilantní minulost.