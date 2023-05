Britský tenista Murray vynechá Roland Garros a soustředí se na Wimbledon

Dvojnásobný olympijský vítěz hrál na pařížské antuce od roku 2017 jen jednou. „Jde o to, že v této fázi kariéry už si musím správně nastavit priority. Dobře si uvědomuju, že nejlepší šance na dobrý výsledek mám ve Wimbledonu,“ řekl Murray listu The Guardian.

Právě na trávě v londýnském All England Clubu získal Murray v letech 2013 a 2016 dva ze svých grandslamových titulů, třetí přidal na US Open. Na Roland Garros se dostal do finále jen jednou, v roce 2016 prohrál se Srbem Novakem Djokovičem.

Na antuce v této sezoně Murray získal první turnajový titul od roku 2019. Na začátku května triumfoval na challengeru v Aix-en-Provence a na tomto povrchu se radoval poprvé dokonce od roku 2016.