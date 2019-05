Murray na dvouhru ve Wimbledonu nepomýšlí. Nejdřív si zkusí debl

Dvaatřicetiletý Brit Murray hrál naposledy na začátku roku na Australian Open, kde vypadl v prvním kole. Krátce poté podstoupil už druhou operaci kyčle, během níž dostal povrchovou náhradu kyčelního kloubu. V dubnu oznámil, že je konečně bez bolesti a plánuje pokračovat v kariéře.

Comeback na ATP Tour by mohl Murray teoreticky absolvovat na wimbledonské generálce v londýnském Queen’s Clubu, kde pro něj mají organizátoři připravenou divokou kartu. V rozhovoru pro Times ale dvojnásobný olympijský vítěz prakticky vyloučil, že by se na prvních turnajích představil ve dvouhře.

„Na to není dost času. Řekl bych, že je velmi malá šance, že bych hrál na trávě singla. Pravděpodobnější je debl, na singla se nepřipravuju. Vždyť jsem se teprve začal hýbat,“ uvedl skotský tenista.

Murray doufá, že by mohl napodobit amerického deblového specialistu Boba Bryana, jenž se letos úspěšně vrátil k tenisu po podobné operaci.

Třiadvacetinásobný grandslamový šampion byl jedním z těch, kteří Murraymu zákrok doporučovali s tím, že může zvýšit kvalitu jeho života.

„Nemám bolesti. Musím jen zjistit, co mi ta kyčel dovolí. Když jsem viděl Boba Bryana, vím, že pro čtyřhru to bude úplně v pohodě. Pak uvidíme, co se s tím dá dělat pro dvouhru,“ uvedl Murray, jenž před operací uvažoval o tom, že s tenisem skončí nadobro.