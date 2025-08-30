Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál z toalety. Veteránovi vzdala hvězda, vyzve Lehečku

Hned co napínavé utkání vyrovnal na 2:2 na sety, zamířil Adrian Mannarino do útrob stadionu. Jeho soupeř, světová šestka Ben Shelton, mezitím sklesle seděl na lavičce a přemýšlel, co dál. A když se Francouz na kurt vrátil, Američan mu šel podat ruku na znamení, že kvůli zranění ramene zápas vzdává. V osmifinále tenisového US Open tak Jiřího Lehečku neprověří domácí hvězda, ale atypicky hrající veterán.
Francouzský tenista Andrian Mannarino slaví postup do osmifinále US Open.

Francouzský tenista Andrian Mannarino slaví postup do osmifinále US Open. | foto: Geoff Burke-Imagn ImagesAP

Francouzský tenista Andrian Mannarino hraje forhend ve třetí kole US Open.
Francouzský tenista Andrian Mannarino hraje bekhend ve třetí kole US Open.
Francouzský tenista Andrian Mannarino hraje bekhend ve třetí kole US Open.
Americký tenista Ben Shelton v slzách mává fanouškům poté, co kvůli zranění...
6 fotografií

Favorizovaný Shelton se v pátečním duelu třetího kola zranil nejspíš při proměněném setbolu na 2:1, kdy se natáhl po míči tak daleko, až upadl na zem a pravděpodobně si rameno pochroumal.

Zkraje čtvrté sady si vyžádal ošetření, a přestože poté v utkání pokračoval, bylo patrné, že nemůže hrát naplno.

A když koncovku setu nezvládl – skóre bylo z jeho pohledu 6:3, 3:6, 6:4 a 4:6 – rozhodl se duel skrečovat, aby neriskoval zhoršení potíží. Svému týmu říkal, že ho sužuje „nejhorší bolest, jakou kdy v životě cítil“.

Americký tenista Ben Shelton se nechává ošetřovat ve třetím kole US Open.
Americký tenista Ben Shelton v slzách mává fanouškům poté, co kvůli zranění...

Když se k tíživému, ale nutnému rozhodnutí odhodlal, Mannarino se ještě nacházel mimo kurt, odkud si odběhl na krátkou přestávku v očekávání, že ho za chvíli čeká rozhodující pátý set. Shelton tak na něj musel počkat, aby mu podal ruku a oznámil, že končí.

Proto Francouz v pozápasovém rozhovoru vtipkoval: „Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál zápas v momentě, kdy jsem zrovna byl na toaletě.“

Předtím ale uznal: „Když Ben začal cítit bolest, vedl, takže kdyby se nezranil, nejspíš by vyhrál. Ani nevím, co mám říct. Jsem rád, že jdu dál, ale samozřejmě mu přeju jen to nejlepší.“

Parádní český den! V osmifinále US Open jsou Krejčíková, Vondroušová i dva muži

V pokročilém sportovním věku ho čeká premiérové osmifinále US Open, přitom úvod letošní sezony měl tristní. Než ve Wimbledonu postoupil do třetího kola, vyhrál na okruhu ATP jen dvakrát a ve světovém žebříčku v březnu klesl na 145. místo.

Teď už je v živém pořadí sedmdesátý a ukazuje, že svou levačkou, kterou kouzlí pestré a někdy ne tolik razantní údery, pořád dokáže zlobit.

„Užívám si, že můžu být pořád na kurtu. A doufám, že to ještě dokážu prodloužit,“ přeje si někdejší 17. tenista světa.

Francouzský tenista Andrian Mannarino hraje bekhend ve třetí kole US Open.

V neděli zabojuje o čtvrtfinále proti Lehečkovi, půjde o jejich první vzájemné střetnutí.

„Adrian je velmi zkušený chlap, který hraje grandslamy už hrozně dlouho,“ cituje českého tenistu agentura ČTK. „Bude to těžký zápas, v osmifinále už si nevyberu. Ale myslím, že když předvedu dobrý tenis, můžu porazit plno hráčů.“

Každopádně je to pro něj – alespoň podle předpokladů – výrazně hratelnější soupeř než rozjetý Shelton.

