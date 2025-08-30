Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál z toalety. Veteránovi vzdala hvězda, vyzve Lehečku

Favorizovaný Shelton se v pátečním duelu třetího kola zranil nejspíš při proměněném setbolu na 2:1, kdy se natáhl po míči tak daleko, až upadl na zem a pravděpodobně si rameno pochroumal.
Zkraje čtvrté sady si vyžádal ošetření, a přestože poté v utkání pokračoval, bylo patrné, že nemůže hrát naplno.
A když koncovku setu nezvládl – skóre bylo z jeho pohledu 6:3, 3:6, 6:4 a 4:6 – rozhodl se duel skrečovat, aby neriskoval zhoršení potíží. Svému týmu říkal, že ho sužuje „nejhorší bolest, jakou kdy v životě cítil“.
Když se k tíživému, ale nutnému rozhodnutí odhodlal, Mannarino se ještě nacházel mimo kurt, odkud si odběhl na krátkou přestávku v očekávání, že ho za chvíli čeká rozhodující pátý set. Shelton tak na něj musel počkat, aby mu podal ruku a oznámil, že končí.
Proto Francouz v pozápasovém rozhovoru vtipkoval: „Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál zápas v momentě, kdy jsem zrovna byl na toaletě.“
Předtím ale uznal: „Když Ben začal cítit bolest, vedl, takže kdyby se nezranil, nejspíš by vyhrál. Ani nevím, co mám říct. Jsem rád, že jdu dál, ale samozřejmě mu přeju jen to nejlepší.“
|
Parádní český den! V osmifinále US Open jsou Krejčíková, Vondroušová i dva muži
V pokročilém sportovním věku ho čeká premiérové osmifinále US Open, přitom úvod letošní sezony měl tristní. Než ve Wimbledonu postoupil do třetího kola, vyhrál na okruhu ATP jen dvakrát a ve světovém žebříčku v březnu klesl na 145. místo.
Teď už je v živém pořadí sedmdesátý a ukazuje, že svou levačkou, kterou kouzlí pestré a někdy ne tolik razantní údery, pořád dokáže zlobit.
„Užívám si, že můžu být pořád na kurtu. A doufám, že to ještě dokážu prodloužit,“ přeje si někdejší 17. tenista světa.
V neděli zabojuje o čtvrtfinále proti Lehečkovi, půjde o jejich první vzájemné střetnutí.
„Adrian je velmi zkušený chlap, který hraje grandslamy už hrozně dlouho,“ cituje českého tenistu agentura ČTK. „Bude to těžký zápas, v osmifinále už si nevyberu. Ale myslím, že když předvedu dobrý tenis, můžu porazit plno hráčů.“
Každopádně je to pro něj – alespoň podle předpokladů – výrazně hratelnější soupeř než rozjetý Shelton.