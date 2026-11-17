Andrejevová přitom v nedělním finále v Indian Wells zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou (7:5 a 6:3), jejíž zemi Putin už přes čtyři a půl roku ničí bezohlednými útoky.
Kvůli válce Andrejevová – stejně jako všechny další ruské i běloruské tenistky – hraje na tenisovém okruhu WTA pod neutrálním statusem.
Ale i když u svého jména nemá vlajku, stejně všichni ví, za jakou zemi hraje. A jak ukazuje vyjádření Putina, v Rusku jsou na ni hrdí.
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„Upřímně vám gratuluji k triumfu ve dvouhře na finálovém turnaji Ženské tenisové asociace,“ cituje prezidentovo vyjádření agentura TASS. „Během celé této náročné akce jste hrála se skvělým elánem a v náročných zápasech jste ukázala excelentní trénink, dovednosti, odolnost a vůli.“
Turnaj mistryň přitom od začátku provázelo napětí mezi Svitolinovou a Andrejevovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou.
Nekonalo se tradiční společné focení všech účastnic, Svitolinová Andrejevové ani Sabalenkové nepodala ruku. A ani během slavnostního ceremoniálu po finále svou mladou ruskou přemožitelku nezmínila.
Za což si od části fanoušků vyslechla kritiku, protože Andrejevová ji při svém proslovu naopak pochválila.
Ale vzhledem k tomu, že Rusko na Ukrajinu stále útočí, je krok Svitolinové pochopitelný. Obzvlášť když pak přišlo Putinovo blahopřání.
„Sice Elině pogratulovala, ale přehlédla fakt, že její země zaútočila na Ukrajinu a zavraždila stovky tisíc lidí. Taky nikdy veřejně neodsoudila válku, a navíc přebírá pocty od Putina. To není vybrané chování, ale úmyslná manipulace,“ napsal o Andrejevové na síť X Sergij Stachovskij, bývalý ukrajinský tenista a také voják, který v Indian Wells Svitolinovou koučoval.
Andrejevová se stala nejmladší šampionkou WTA Finals od roku 2004, v pěti zápasech neztratila ani set. Sezonu zakončí jako světová dvojka a má skvělou výchozí pozici, aby se třeba už po lednovém Australian Open propracovala na první místo.
Rodačka z Krasnojarsku sice dlouhodobě žije ve Francii, ale vazby na Rusko stále má. Respektive Rusko si udržuje vazby na ni, jak ukazuje gratulace od Putina.
Už po jejím červnovém vítězství na Roland Garros, kde získala první grandslamový titul v kariéře, ji představitelé ruské politiky a ruského sportu opěvovali.
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„Je skvělá. Je to skvělý úspěch,“ prohlásil Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.
Andrejevová navíc od ruského prezidenta za stříbro z olympijské čtyřhry v Paříži 2024 společně se spoluhráčkou Dianou Šnajderovou obdržela medaili Řádu Za zásluhy o vlast.
Co se týče tenisových schopností, jednoznačně patří mezi nejlepší na světě. Navíc v tak mladém věku. Ale také vyvolává velké kontroverze.