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Andrejevová si zahraje o první grandslamový titul. V Paříži smetla Kosťukovou

Autor: ,
  16:42
Devatenáctiletá ruská teniska Mirra Andrejevová si poprvé zahraje o titul na Roland Garros. V utkání s ukrajinskou soupeřkou Martou Kosťukovou po dominantním výkonu zvítězila 6:1, 6:3. V premiérovém grandslamovém finále narazí v sobotu na krajanku Dianu Šnajderovou, nebo Polku Maju Chwaliňskou.
Mirra Andrejevová se soustředí na úder.

Mirra Andrejevová se soustředí na úder. | foto: Reuters

Mirra Andrejevová se opírá do úderu v semifinále Roland Garros.
Mirra Andrejevová se natahuje po míčku v semifinále Roland Garros.
Mirra Andrejevová se omlouvá za míček, který škrtl pásku.
Marta Kosťuková v semifinále Roland Garros.
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Andrejevová, která plní ve francouzské metropoli roli nasazené osmičky, zdolala turnajovou patnáctku Kosťukovou ve třetím vzájemném utkání poprvé. Povolila jí jen čtyři gamy a zvítězila za hodinu a 16 minut. Oplatila jí letošní porážku z finále antukového turnaje v Madridu, předtím s ní prohrála také bez zisku setu v lednu v Brisbane.

Vavassori a Erraniová obhájili titul v mixu

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře. Ve čtvrtečním finále porazili na antukových dvorcích v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan King, Gabriela Dabrowská 4:6, 6:3, 10:4.

Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová pózují na Roland Garros s trofejí pro vítěze mixu.

Vybojovali čtvrtý společný grandslamový titul, loni a předloni také uspěli na US Open.

Vavassori s Erraniovou potvrdili na druhém grandslamu sezony roli nasazených jedniček. Na turnaji ztratili dva sety a vyhráli v Paříži desáté utkání v řadě. Američan King zde naopak neuspěl ani při druhé finálové účasti. Loni neúspěšně bojoval o premiérový titul po boku krajanky Taylor Townsendové.

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Devětatřicetiletá boloňská rodačka Erraniová získala jubilejní desátý grandslamový titul. Zbývajících šest má z ženské čtyřhry. O osm let mladší Vavassori získal na turnajích „velké čtyřky“ čtvrtý titul, všechny má právě s Erraniovou z mixu.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Ženy:
Dvouhra - semifinále:
M. Andrejevová (8-Rus.) - Kosťuková (15-Ukr.) 6:1, 6:3

Muži
Čtyřhra - semifinále:
Heliovaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Herbert, Halys (Fr.) 6:3, 6:4

Smíšená čtyřhra - finále:
Erraniová, Vavassori (1-It.) - Dabrowská, King (Kan./USA) 4:6, 6:3, 10:4

Juniorky
Dvouhra - čtvrtfinále:
J. Kovačková (4-ČR) - Esquivaová (9-Šp.) 6:0, 6:2

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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