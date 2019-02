Sestini Hlaváčková je těhotná. Konec? Uvidíme, říká deblová šampionka

„Dlouhodobě jsem plánovali založení rodiny, to se nám povedlo velmi rychle potom, co jsme se začali snažit,“ vysvětlovala tenistka na tiskové konferenci. „Zamíchalo to s celým mým životem, musela jsem změnit všechny plány, ať už turnajů a všeho, oznámit to parťačce a trenérům, partnerům, sponzorům.“

Definitivní konec kariéry však neohlásila. „Byla jsem připravená na to, že miminko mě určitě odsune z tenisového prostředí. Mám ale možnost si zmrazit žebříček a do tří let se vrátit. Tedy pokud bych chtěla. Nedovedu si to teď moc představit, ale nechci si tyhle dveře zavírat,“ vysvětlovala Andrea Sestini Hlaváčková.

„Určitě se nebudu snažit vrátit co nejdřív, ale možnost tam bude. Uvidíme, kudy život povede a co mě bude za rok dva tři bavit. Ale teď se k tomu neupínám a těším se, že budu maminkou,“ řekla novinářům. „Ideálně bych chtěla oznámit konec a rozloučit se na kurtu. To by bylo nejkrásnější, na nějakém grandslamu. Třeba na Wimbledonu.“

Tenistka se záplavou deblových trofejí

Její pradědeček, dědeček i táta vytvořili v plzeňském pivovaru proslulý rod sládků. A pořádný říz měla i kariéra Andrey Sestini Hlaváčkové.

Ve 32 letech má za sebou pestrý soupis úspěchů, které posbírala ve čtyřhře. S Lucií Hradeckou vytvořily svého času slovutný pár H+H a jejich londýnské tažení až do finále patřilo k hodně sledovaným českým příběhům letních her 2012. Za Česko se mohla radovat i z toho, že v letech 2012 a 2014 patřila k členkám družstva, které ovládlo Fed Cup.

S Hradeckou zaválela také na grandslamech, trofej pozvedla na Roland Garros 2011 a na US Open 2013, kde navíc s Maxem Mirným ovládla i soutěž v mixu. Předloni se premiérově dočkala oslav v Singapuru, s Timeou Babosovou opanovaly Turnaj mistryň.

A po H+H přišly „Angry Birds“, rozverná přezdívka pro její sice krátkou, přesto tuze povedenou spolupráci s další Plzeňačkou Barborou Strýcovou. Byť spolu začaly hrát až v květnu 2018, ovládly turnaje v Pekingu a New Havenu, byly v semifinále Roland Garros, v dalších třech finále a pak na Turnaji mistryň...

„Mám čisté svědomí. Dosáhla jsem skoro všeho, co se v deblu dokázat dá,“ pronesla.



Do dlouhého výčtu teď další body nepřibudou. Z tenistky se stane matka.

„Bylo pro mě důležité, že jsem se na Australian Open dívala jen jako fanynka - a zjistila, že mi nic nechybí,“ řekla. „Docela jsem se toho bála, přece jen jsem při grandslamu nebyla doma přes deset let... Ale hrozně mě to bavilo. Sledovala jsem ohromné úspěchy holek i exparťačku Báru (Strýcovou). Dařilo se jí s Markétou Vondroušovou a možná došly dál, než by došla se mnou.“



Právě Strýcová ostatně patřila po rodině a nejbližších mezi první, kterým radostnou novinu sdělila. A její reakce? „Křičela radostí,“ usmála se Sestini Hlaváčková.