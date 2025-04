„Asi už ji nebaví tolik vyhrávat, a proto mi zavolala a požádala mě, abych s ní hrál,“ řekl televizní stanici CNBC Agassi, jenž má ve sbírce osm grandslamových titulů a 60 turnajových vítězství na okruhu ATP. Tenisovou kariéru ukončil v roce 2006 na US Open v New Yorku.

Agassi nepočítá s tím, že by se pickleballu dál soustavněji věnovat. „Kdybych měl ten luxus a mohl veškerou svou energii soustředit jen na hraní, regeneraci a všechny tyhle věci, byla by to radost. Ale nemám. Jsem už někde jinde,“ uvedl bývalý první hráč světa.

Pickleball, který vznikl v USA v roce 1965, je hra podobná tenisu. Hraje se však s plastovými pálkami a děrovaným plastovým míčkem, který létá pomaleji. V posledních letech v Americe zažívá velký rozmach v rekreační podobě i na profesionální úrovni.