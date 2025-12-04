Potapovová byla nejvýše předloni na 21. místě. Na okruhu WTA má rodačka ze Saratova dosud na kontě tři turnajová prvenství, letos ovládla únorovou akci v Kluži. V Rakousku se jí v roce 2023 podařilo vyhrát turnaj v Linci.
„Rakousko je země, kterou miluji, která je neuvěřitelně pohostinná a kde se momentálně cítím doma. Mám to ráda ve Vídni a těším se, až tam najdu svůj druhý domov,“ napsala Potapovová.
„Představuje pro nás sportovní přínos a těšíme se na její příspěvek k rozvoji našeho týmu,“ uvedl rakouský svaz.