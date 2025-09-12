Američané před Davis Cupem schovávají hvězdu. Berdych tuší: Může to být zástěrka

Má být hlavním tahounem amerického výběru v utkání druhého kola Davis Cupu proti českým tenistům. Pátý hráč světa Taylor Fritz také figuruje v zápasové nominaci, ale čtvrtečního losu se nezúčastnil, protože má prý zvýšenou teplotu. Jakub Menšík i Jiří Lehečka, kteří by se s ním v pátek a v sobotu měli střetnout, tak při tradičním fotografování jen napřáhli pravačku do prázdna.
Čeští tenisté pózují před začátkem druhého kola Davis Cupu proti Spojeným...

Čeští tenisté pózují před začátkem druhého kola Davis Cupu proti Spojeným státům.

„Jestli je to pravda, tak mu to do zápasu určitě nepomůže. Jestli mu to vadit nebude, tak mají asi extrémně dobré doktory. A nebo to je jenom zástěrka,“ komentoval Fritzovu údajnou nemoc a neúčast na losu kapitán českého družstva Tomáš Berdych.

„Bylo hodně zvláštní, že se Kuba ani nemá s kým postavit na oficiální fotku. Chci se zeptat zástupce ITF (Mezinárodní tenisové federace), co to mělo znamenat, protože v rámci respektu k druhému týmu by měl mít zápas určitý sportovní duch.“

Daviscupové klání s USA začne Lehečka proti Tiafoeovi, pak nastoupí Menšík

„Každopádně pro nás to neřeší nic. Kuba se musí připravit, jako by to byl jakýkoliv jiný zápas, a neřešit jestli Fritz je, nebo není nemocný. Musí jít do toho na sto procent a to je vše,“ doplnil Berdych ve vyjádření pro česká média.

Tato situace ještě zvýraznila rozpaky, které boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu od začátku provázejí. Týkají se především dějiště, protože Američané vybrali floridské město Delray Beach, kde v září vrcholí hurikánová sezona a celý týden komplikují přípravu vydatné deště. Srážky hrozí i v pátek a v sobotu, kdy se má hrát.

„Už se mi stalo, že začalo pršet a hrál jsem až další den. Těch scénářů se může stát nespočet a sám jsem zvědavý, jak to bude. Všichni jsou ale připraveni úplně na všechno,“ předesílá Menšík.

Fungování na kurtu navíc tenistům stěžuje extrémní vlhkost, na kterou jsou domácí přeci jen zvyklejší. A i když Čechům může lichotit, že Američané z nich mají tak velký respekt, že pro vítězství dělají vše, včetně pečlivého výběru dějiště, zároveň tyto taktické manévry mohou škádlit.

Daviscupový kapitán Tomáš Berdych pře utkáním se Spojenými státy

„Naše nejlepší odpověď bude, když utkání vyhrajeme,“ ví Berdych.

A Menšík, jenž má ve druhé dvouhře vyzvat právě Fritze, doplnil: „Bylo by fajn Američanům vrátit, jak se tady o nás celkově starají.“

Češi budou chtít tuto motivaci přetavit v senzační triumf už od půlnoci z pátku na sobotu SELČ. První zápas obstarají jednička Berdychova celku Lehečka (16. hráč světa) proti domácí dvojce Francesi Tiafoeovi (29.).

„I když toho Tiafoe v Davis Cupu neabsolvoval tolik, rád hraje na domácí půdě a před domácím publikem. O to se určitě pokusí opřít,“ cítí český tenista. „A já se pokusím opřít o to, že už jsem Davis Cup na cizí půdě hrál hodněkrát a že se mi povedlo nějaké výhry urvat.“

Utkání druhého kola Davis Cupu mezi Českem a Spojenými státy rozehrají Jiří...

Ke druhé dvouhře by poté měli nastoupit Menšík a Fritz. Čerstvě dvacetiletý talent dostal v nominaci přednost před Tomášem Macháčem, i když v poslední době nepodával přesvědčivé výkony.

Nicméně hvězdného Američana naposledy zdolal – na konci března ho přemohl v semifinále turnaje v Miami, který poté celý ovládl.

„Taylor je jedním z nejlépe servírujících hráčů na tour, proto je už nějakou dobu v top 5,“ uvědomuje si Menšík. „Určitě to bude náročný zápas.“

Davis Cup v sezoně hurikánů? Američané vybrali nejnáročnější stát, líčí tenisté

Po dvou singlech bude partie pokračovat v sobotu od 20:00 SELČ čtyřhrou, do níž jsou zatím nahlášeny páry Tomáš Macháč, Adam Pavlásek a Rajeev Ram, Austin Krajicek.

Zvítězí to družstvo, které jako první získá tři body. A hraje se o postup na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších zemí.

Souboj Česka se Spojenými státy je považován za jeden z nejvyrovnanějších v celém druhém kole. A svěřence kapitána Berdycha požene maximální možná touha, aby favority vyřadili.

