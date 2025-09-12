„Jestli je to pravda, tak mu to do zápasu určitě nepomůže. Jestli mu to vadit nebude, tak mají asi extrémně dobré doktory. A nebo to je jenom zástěrka,“ komentoval Fritzovu údajnou nemoc a neúčast na losu kapitán českého družstva Tomáš Berdych.
„Bylo hodně zvláštní, že se Kuba ani nemá s kým postavit na oficiální fotku. Chci se zeptat zástupce ITF (Mezinárodní tenisové federace), co to mělo znamenat, protože v rámci respektu k druhému týmu by měl mít zápas určitý sportovní duch.“
„Každopádně pro nás to neřeší nic. Kuba se musí připravit, jako by to byl jakýkoliv jiný zápas, a neřešit jestli Fritz je, nebo není nemocný. Musí jít do toho na sto procent a to je vše,“ doplnil Berdych ve vyjádření pro česká média.
Tato situace ještě zvýraznila rozpaky, které boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu od začátku provázejí. Týkají se především dějiště, protože Američané vybrali floridské město Delray Beach, kde v září vrcholí hurikánová sezona a celý týden komplikují přípravu vydatné deště. Srážky hrozí i v pátek a v sobotu, kdy se má hrát.
„Už se mi stalo, že začalo pršet a hrál jsem až další den. Těch scénářů se může stát nespočet a sám jsem zvědavý, jak to bude. Všichni jsou ale připraveni úplně na všechno,“ předesílá Menšík.
Fungování na kurtu navíc tenistům stěžuje extrémní vlhkost, na kterou jsou domácí přeci jen zvyklejší. A i když Čechům může lichotit, že Američané z nich mají tak velký respekt, že pro vítězství dělají vše, včetně pečlivého výběru dějiště, zároveň tyto taktické manévry mohou škádlit.
„Naše nejlepší odpověď bude, když utkání vyhrajeme,“ ví Berdych.
A Menšík, jenž má ve druhé dvouhře vyzvat právě Fritze, doplnil: „Bylo by fajn Američanům vrátit, jak se tady o nás celkově starají.“
Češi budou chtít tuto motivaci přetavit v senzační triumf už od půlnoci z pátku na sobotu SELČ. První zápas obstarají jednička Berdychova celku Lehečka (16. hráč světa) proti domácí dvojce Francesi Tiafoeovi (29.).
„I když toho Tiafoe v Davis Cupu neabsolvoval tolik, rád hraje na domácí půdě a před domácím publikem. O to se určitě pokusí opřít,“ cítí český tenista. „A já se pokusím opřít o to, že už jsem Davis Cup na cizí půdě hrál hodněkrát a že se mi povedlo nějaké výhry urvat.“
Ke druhé dvouhře by poté měli nastoupit Menšík a Fritz. Čerstvě dvacetiletý talent dostal v nominaci přednost před Tomášem Macháčem, i když v poslední době nepodával přesvědčivé výkony.
Nicméně hvězdného Američana naposledy zdolal – na konci března ho přemohl v semifinále turnaje v Miami, který poté celý ovládl.
„Taylor je jedním z nejlépe servírujících hráčů na tour, proto je už nějakou dobu v top 5,“ uvědomuje si Menšík. „Určitě to bude náročný zápas.“
Po dvou singlech bude partie pokračovat v sobotu od 20:00 SELČ čtyřhrou, do níž jsou zatím nahlášeny páry Tomáš Macháč, Adam Pavlásek a Rajeev Ram, Austin Krajicek.
Zvítězí to družstvo, které jako první získá tři body. A hraje se o postup na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších zemí.
Souboj Česka se Spojenými státy je považován za jeden z nejvyrovnanějších v celém druhém kole. A svěřence kapitána Berdycha požene maximální možná touha, aby favority vyřadili.