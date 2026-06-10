Cítím se jako Češka, říká Oktiabreva. Tenisová naděje překonala i díru v kosti

Stanislav Kučera
  19:27
Od dvou let žije v Česku, v roce 2021 požádala o zdejší občanství. A už za pár dní se konečně dočká. Sedmnáctiletá Alisa Oktiabreva rozšíří řady tuzemských tenisových nadějí, vždyť před pár dny ovládla dvouhru juniorek na Roland Garros. Přestože se narodila v Rusku, říká: „Cítím se jako Češka. Je to jasné, vyrůstala jsem tu, mám tu rodinu, kamarády a blízké.“
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Ruská rodačka Alisa Oktiabreva, která bude brzy reprezentovat Česko, pózuje s trofejí pro šampionku Roland Garros. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Na středeční tiskové konferenci ve svém domovském klubu TK Sparta Praha zapózovala s talířem pro šampionku pařížské antuky a bezchybnou češtinou vyprávěla, čím vším si musela projít, než si prestižní ocenění vysloužila.

„S tenisem jsem začala tady na Spartě ve svých čtyřech a půl letech. Hrála ho moje starší sestra a jak to u mladších sourozenců bývá, chtěla jsem být jako ona,“ zavzpomínala.

Už od začátků prý jevila známky velkého talentu, vyčnívala také bojovností. A v roce 2023, když jí bylo pouhých 14 let, se probojovala do semifinále juniorky na Roland Garros.

Sedmnáctiletá šampionka Roland Garros: narodila se v Rusku, bude hrát za Česko

Zdálo se, že má mimořádně našlápnuto. Jenže ji zastavilo vážné zranění, kvůli kterému musela v dubnu 2024 na operaci.

„Měla jsem osteochondrální lézi kotníku, to znamená narušení chrupavky a zjednodušeně řečeno díru v kosti. Hodně jsem si kotník zvrtávala, měla jsem i operaci vazů.“

„Co jsem pochopil, chrupavka v kotníku jí odumírala a nebyla velká šance, že by Alisa mohla hrát profesionálně,“ doplnil šéf TK Sparta Praha Miroslav Malý. „Naštěstí jsme našli dobrého doktora. Chrupavka se nastartovala, zaléčila a dnes může Alisa hrát bez omezení.“

Ruská rodačka Alisa Oktiabreva, která bude brzy reprezentovat Česko, pózuje s...

Po zákroku jí trvalo půl roku, než se vrátila na kurty, první turnaj zvládla až rok po operaci. Rovnou se vrhla na seniorské akce, na kterých se zatím protlouká velmi zdatně. V dospělém světovém žebříčku je momentálně na velmi solidní 311. pozici, před ní jsou pouze čtyři mladší tenistky.

Také proto původně plánovala, že by na letošním Roland Garros mohla startovat už mezi ženami, v kvalifikaci. Když jí tato možnost nevyšla, protože na konci loňského roku několik měsíců promarodila, rozhodla se vydat alespoň na juniorku.

Očima trenéra Patrika Pecha

„Alisa je pracovitá, sedíme si. Máme hodně společného, jíme stejné jídlo, oba čteme knížky. Byla to sice delší cesta, než jsme se našli, ale myslím, že nám to sedí a budeme celý život kamarádi. Spolupráci si užíváme a baví nás.“

„Mám hrozně ráda antuku, je to můj nejoblíbenější povrch. A díky tomu, co se mi v Paříži povedlo v těch 14 letech, mám na turnaj tak hezké vzpomínky, že jsem se tam chtěla vrátit za každou cenu.“

A teď si z města nad Seinou odvezla ještě příjemnější zážitky než před třemi lety.

V semifinále porazila po boji oddílovou kolegyni Janu Kovačkovou, která mimochodem s Kateřinou Zajíčkovou vyhrála deblovou soutěž, a ve finále smetla Sun Sin-žan z Číny.

Potkala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, ale mrzelo ji, že se s ní nestihla vyfotit, nebo jinou grandslamovou šampionku Madison Keysovou.

Ruská rodačka Alisa Oktiabreva, která bude brzy reprezentovat Česko, pózuje s trofejí pro šampionku Roland Garros. Vedle ní její trenér Patrik Pech.

Jednou by se těmto jménům chtěla přiblížit.

A bude o to usilovat už jako reprezentantka Česka. V posledních čtyřech letech hrála bez vlajky, což je krok, kterým tenisová asociace WTA potrestala Rusky a Bělorusky za agresi jejich zemí vůči Ukrajině.

V oficiálních dokumentech bude mít napsáno jméno Alisa Oktiabreva, podle anglického přepisu svého jména, proto ji takto v textu uvádíme.

„O české občanství jsme pro Alisu požádali v roce 2021, takže to byl dlouhý proces,“ popisuje Malý. „Nicméně jsem rád, že se to snad podařilo dotáhnout do konce. Máme informaci, že 23. června by měla složit slib, v ten moment naplní všechny formální podmínky, aby občanství získala.“

„Bylo to hodně těžké a frustrující,“ ohlíží se Oktiabreva za pětiletým čekáním. „V nějaký moment jsem to musela pustit z hlavy a nesoustředit se na to. Bohužel to, co se děje ve světě, neovlivníme a bohužel se s tím nedá nic dělat. Jsem ráda, že se občanství podařilo dotáhnout.“

Jejími vzory jsou Novak Djokovič a Nick Kyrgios, na kurtu se prezentuje variabilním tenisem. „Snažím se hrát trochu jinak než většina hráček na okruhu. Snažím se hru hodně mixovat a nehrát stereotypně.“

A podobně pestrý je její život i celkově: „Nerada se soustředím jen na jednu věc. Baví mě muzika, dvanáct let hraju na housle a letos jsem dokončila uměleckou školu. Taky ráda čtu, chodím mezi lidi a bavím se o jiných tématech než o tenise, který mě ale samozřejmě taky moc baví.“

Titul z Roland Garros jí přinesl ještě jeden vítaný bonus – od domovského klubu TK Sparta Praha dostala divokou kartu do hlavní soutěže červencového Prague Open, turnaje kategorie WTA 250.

„Moc se těším, že si zahraju doma,“ předeslala.

Doufá, že na Štvanici udělá další krok k tomu, aby se přiblížila svým vysokým cílům.

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