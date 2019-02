Horší systém by člověk nevymyslel, tepe Zverev do nového Davis Cupu

„Horší systém by člověk nevymyslel,“ řekl jednadvacetiletý tenista ke změně tradiční týmové soutěže a doufá, že do dvou let se vrátí starý systém s domácími zápasy. „Jsem na 100 procent proti tomuto systému a tak, jak to teď je, v něm nebudu hrát,“ dodal.

Kvalifikační kolo, které hostí jeden ze dvou soupeřících týmů, ale nevynechá. „Chci, aby kluci měli šanci ten nový systém otestovat,“ řekl před duelem, který se nově odehraje ve dvou dnech se zápasy na dva vítězné sety.

„Miluju, když tady můžeme s ostatníma být a společně hrát za Německo proti jiné zemi. Doufám, že se to zase brzo vrátí,“ dodal.

Vítězové zápasů v kvalifikačním kole postoupí na finálový turnaj pro 18 týmů. Ten se odehraje během jednoho týdne na konci listopadu v Madridu.