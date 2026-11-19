Možná si na tu kauzu vzpomínáte. V červenci roku 2023 Zvereva Pateaová obvinila z fyzického násilí, pro noviny Süddeutsche Zeitung uvedla, že během jedné z jejich hádek ji „hodil na zeď a škrtil“. Tenkrát mu hrozilo až pět let vězení, k ničemu takovému ale nakonec nedošlo.
Zverev tvrzení bývalé partnerky shazoval: „Je to pitomost. Každý, kdo má alespoň polostandardní úroveň IQ, ví, o čem to celé je.“
Porušil dohodu?
Oba se nakonec před dvěma lety dohodli na mimosoudním vyrovnání, tudíž šampionovi letošního Roland Garros a US Open nemohla být prokázaná vina ani nevina. Právě o své nevině ale veřejně mluví, což se zástupci Pateaové nelíbí.
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POHLED: Šampion s cejchem násilníka. Má titul, ale důležitější boj Zverev prohrává
Když se Zverevem po vítězství na pařížském grandslamu dělal novinář Quentin Moynet z L’Équipe rozhovor, kromě otázek na oslavy se dotkl i tohoto tématu. Ale Zverev ho okamžitě přerušil.
„Zaprvé, o tom interview být nemá. A zadruhé, víte, že ta obvinění byla prokázaná jako falešná?“ rozčilil se Němec. Po chvíli do konverzace zasáhl i hráčův agent Sergej Bubka mladší a snažil se Zvereva obhájit. Devětadvacetiletý tenista poté, co znovu zopakoval, že soud rozhodl v jeho prospěch, rozhovor ukončil.
Případem se z novinářského hlediska dlouhodobě zabývá také Ben Rothenberg, kterého Zverev dokonce žaloval, jelikož právě on čtenářům přinesl svědectví Pateaové a Olgy Šarypovové, jiné bývalé přítelkyně, která ho rovněž obvinila z násilného chování.
Renomovaný americký žurnalista jako první zveřejnil i nové obvinění Pateaové, jež se týká zmíněného prohlášení o nevině, kterou Zverev několikrát prezentoval. Jeho bývalá partnerka nyní žádá soud, aby tenistovi uložil povinnost podobné výroky neopakovat a v případě, že tak učiní, aby čelil pokutě až do výše 250 tisíc eur.
„Co pan Zverev řekl, byla lež,“ uvedl její právní zástupce Michael Scheele. „Jakmile se dostane k soudu, prohraje.“
Zverevovi právníci obdrželi výzvu před několika dny, pro server Bounces předtím řekli: „Není důvod o obvinění informovat, dokud se s ním dopodrobna neseznámíme.“ Sám tenista na dotazy neodpověděl.
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Zverev čelí další žalobě. Podle bývalé přítelkyně porušil mimosoudní dohodu
Jednou z podmínek mimosoudního vyrovnání totiž podle Pateaové bylo, že Zverev o případu nebude mluvit veřejně. Což ovšem v rozhovorech opakovaně dělá.
Pravda, toto chování německému tenistovi podsouvají sami novináři. Ale pokud Zverev místo odmítnutí odpovědět reaguje, že je nevinný, škodí si sám.
Stále se tak kolem něj rojí závan kontroverze. Po jeho triumfech na Roland Garros i US Open jste si mohli číst spoustu negativních komentářů.
Kolegové ho chválí
V tenisovém světě ovšem obvinění od bývalých partnerek tolik nerezonují, třeba Novak Djokovič či Rafael Nadal mluví o Zverevovi v superlativech.
„Tenhle úspěch si zasloužíš, bylo dojemné vidět, že se tvoje práce konečně vyplácí a můžeš slavit se svými blízkými,“ povzbudila ho v Paříži srbská legenda.
Ke gratulacím se přidali i další, třeba Američanka Billie Jean Kingová.
Vinu mu navíc soud ani v jednom případě neprokázal. Pro obvinění Šarypovové, která se údajně měla kvůli psychickým problémům pokusit o sebevraždu, nenašel dostatek důkazů. Zverev tedy žádný trest nedostal.
Letos si po letech dřiny užívá velké úspěchy. Poté co dlouhou dobu nemohl dobýt grandslamové území, slavil hned dvakrát.
Stal se třicátým hráčem, kterému se podařilo poskočit až na trůn pro světovou jedničku. Soupeři z něj mají právem strach.
Bohužel pro něj, tenisoví nadšenci se často řídí spíš emocemi. A v jejich očích obvinění přebíjejí zářivé triumfy.
A jak nakonec skončí současný třetí případ?