Naštvaný Zverev: Jsem jediná světová jednička, která se musí obhajovat

Stanislav Kučera
  17:42
Alexander Zverev po prohře ve druhém kole turnaje v Paříži.

Alexander Zverev po prohře ve druhém kole turnaje v Paříži. | foto: Reuters

Alexander Zverev ve druhém kole turnaje v Paříži.
Alexander Zverev se natahuje pro míček ve druhém kole turnaje v Paříži.
Němec Alexander Zverev po úspěšném čtvrtfinále turnaje ve Vídni
Němec Alexander Zverev po úspěšném čtvrtfinále turnaje ve Vídni
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První zápas v roli světové jedničky si jistě představoval úplně jinak. Alexander Zverev na Masters v Paříži podlehl Lorenzovi Musettimu 6:7 a 2:6, což jen podtrhuje rozpaky, které jeho nástup do čela žebříčku vyvolává. Německý tenista přiznal, že kritické hlasy vnímá. A že se mu vůbec nelíbí.

„Abych řekl pravdu, v posledních několika dnech jsem byl trochu naštvaný,“ uvedl na tiskové konferenci po středeční nečekaně jednoznačné porážce s italským sokem.

„Dostat se na první místo světového žebříčku je něco, o čem sní každý hráč. Ale přijde mi, že jsem jediná světová jednička v historii tenisu, která musí vysvětlovat, proč je pro mě O. K., že jsem světová jednička. Myslím si, že si zasloužím být tam, kde jsem.“

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Podle bodů jednoznačně. Zverev jich letos nasbíral ze všech tenistů nejvíc, a to hlavně díky tomu, že vyhrál Roland Garros i US Open.

Ale nutno dodat, že mu k tomu výrazně pomohly zdravotní problémy Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze.

„Hodně lidí si myslí, že jsem se stal světovou jedničkou jen díky jejich zraněním, ale fyzická připravenost a zdraví jsou nedílnou součástí sportu,“ sdělil rodák z Hamburku už minulý týden. „Když byl Jannik zdravý, byl nejlepším hráčem na světě, o tom není pochyb. Byl bych idiot, kdybych tehdy říkal, že jsem stejně dobrý jako on.“

Zaslouží si Alexander Zverev post světové jedničky?

celkem hlasů: 58

Ale teď se mužský tenis dostal do stadia, kdy se dá s jistou nadsázkou říct, že hlavní předností nejlepšího hráče není samotné umění s raketou, ale odolnost jeho těla.

Že Zverev na vrchol pořadí vystoupá, bylo jasné v momentě, kdy jeho italský rival zkraje října kvůli přetrvávajícím potížím s kolenem předčasně ukončil sezonu. Oficiálně se na první místo posunul v pondělí díky postupu do semifinále turnaje ve Vídni.

„Kvůli Jannikovu zranění je to za zvláštních okolností,“ přiznal sám pro web ATP. „Ideálně se stanete světovou jedničkou, když jsou všichni zdraví a předvádějí své nejlepší výkony. Ale teď jsem tady: první hráč světa.“

Němec Alexander Zverev po úspěšném čtvrtfinále turnaje ve Vídni

Mimochodem, se Sinnerem prohrál už desetkrát v řadě, na Španěla Alcaraze nestačil ve čtyřech z posledních pěti duelů. Proto je tak rozporuplné, že je zrovna on nejlepším tenistou planety.

A ani proti jiným elitním rivalům zrovna nezáří.

Se soupeři z první desítky žebříčku má letos bídnou bilanci 3:9, proti ostatním dominoval poměrem 62:8.

Při cestě za titulem z antukové Paříže potkal pouze jednoho protivníka z top 20, k dobytí newyorského betonu mu stačilo jediné vítězství nad členem top 10. V obou případech šlo až o finálové zápasy.

Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.

Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros

Kromě toho ho dlouhodobě provázejí obvinění z domácího násilí, kterého se měl před lety dopustit na bývalých partnerkách.

Na druhou stranu Zverev v letošní sezoně skvěle využil příležitost, která se mu díky souhře různých okolností naskytla.

Stal se celkově třicátou světovou jedničkou v historii a také druhým nejstarším tenistou, který na prestižním postu debutoval. Johnu Newcombovi bylo třicet, když se v roce 1974 dočkal.

Jeho německý nástupce začal v posledních dnech ještě více šířit osvětu o cukrovce, kterou od dětství trpí. Chce inspirovat ostatní s touto nemocí a také je určitým symbolem vytrvalosti a odhodlání, protože se na vytoužený průlom opravdu načekal.

Ale stále cítí jistou pachuť.

„Myslím, že nikdo se nemusel v posledních dnech obhajovat tolik jako já, což mě štve,“ prohlásil po vypadnutí z Masters v Paříži.

Do konce roku ho čeká ještě Turnaj mistrů a finále Davis Cupu, ale je otázkou, jestli týmovou soutěž kvůli únavě, kterou v posledních týdnech vykazoval, nevynechá.

V příští sezoně bude chtít potvrdit, že si post světové jedničky zaslouží. Motivaci bude mít jasnou – ukázat pochybovačům, že se vyrovná i Sinnerovi a Alcarazovi v jejich nejlepší formě.

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